Qlik signe un accord de collaboration stratégique avec AWS

juin 2024 par Marc Jacob

Qlik® annonce la signature d’un accord de collaboration (SCA) avec Amazon Web Services (AWS). De nouveaux investissements ciblés permettent de simplifier le parcours des entreprises vers une IA fiable et de confiance en associant les solutions de Qlik aux technologies d’IA générative et au cloud d’AWS.

Qlik et AWS collaborent à une série d’initiatives stratégiques visant à apporter des avantages spécifiques dans quatre domaines clés :

• Développement d’applications d’IA : l’accord SCA accélère l’innovation en permettant aux entreprises de générer de la valeur à partir d’applications d’IA générative. Cela inclut des intégrations transparentes aux services d’IA générative d’AWS comme Amazon Bedrock, un service entièrement géré qui fournit un large choix de modèles de fondation (FM — Foundation odels) très performants et mis au point par les entreprises leaders de l’IA via une seule API ; ou un large ensemble de capacités dont les entreprises ont besoin pour créer des applications d’IA générative en conjuguant sécurité, confidentialité et IA responsable.

• Amélioration de l’utilisation des données SAP : cette collaboration donne aux clients la possibilité d’extraire davantage de valeur de leurs données SAP en migrant leurs environnements de données. Des solutions de nouvelle génération qui exploitent les importantes capacités d’intégration de données de Qlik avec les sources de données SAP et non-SAP seront ainsi créées.

• Rationalisation de la conformité des données : ce partenariat permet de mieux répondre aux exigences de conformité, de confidentialité et de souveraineté dans de nouvelles régions AWS. Cela facilite la migration et l’innovation des clients tout en respectant les réglementations critiques telles que le programme fédéral américain FedRAMP.

• Accélération de l’adoption des technologies de l’IA : Qlik et AWS intensifient leurs initiatives conjointes en marketing et vente, avec des investissements conçus pour accélérer le succès de leurs clients grâce à une IA de confiance.

Cet accord stratégique a pour objectif de simplifier l’adoption des solutions d’intégration de données, d’analytique et d’IA sur le cloud. Cette collaboration se concentre sur le développement d’initiatives de vente conjointes pour fournir aux grands comptes des services d’assistance et des ressources supplémentaires afin de simplifier la façon dont ils tirent parti des capacités combinées de Qlik et d’AWS.