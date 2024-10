Qlik rejoint le Pacte mondial de l’ONU

octobre 2024 par Marc Jacob

Qlik® annonce sa participation au Pacte mondial des Nations Unies, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de son partenariat conclu avec l’ONU pour accélérer le déploiement d’initiatives de développement durable à l’échelle mondiale. Cet engagement accentue le rôle joué par Qlik dans l’exploitation des données et de l’IA pour répondre aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Il souligne également la stratégie plus large de l’éditeur en faveur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Réunissant des entreprises de 167 pays, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus importante initiative menée en faveur du développement durable à l’échelle planétaire. Dans ce cadre, Qlik élargit sa collaboration avec l’ONU pour permettre aux agences et aux parties prenantes d’utiliser les données et l’IA pour une prise de décisions de façon plus transparente et plus efficace.

Lambert Hogenhout, responsable des données et de l’analytique au Bureau de l’informatique et des communications (OICT) de l’ONU, ajoute : « Notre collaboration avec Qlik a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la capacité de l’ONU à analyser et à exploiter les données critiques. Ce partenariat nous a permis d’améliorer notre efficacité, notre transparence et notre processus décisionnel à travers un large éventail d’initiatives mondiales, de l’action climatique aux droits humains. Les données sont au cœur du progrès, et les solutions de Qlik nous ont permis de relever des défis planétaires complexes avec davantage de confiance et d’agilité ».

Partenaire de longue date de l’ONU, Qlik travaille en étroite collaboration avec le Bureau de l’informatique et des communications (OICT) pour surmonter les défis liés au cloisonnement des données et à l’incohérence des gouvernances. Aujourd’hui, la plateforme d’intégration de données de Qlik est un élément clé de la mission qui vise à faire progresser les 17 objectifs de développement durable de l’ONU en lui permettant de prendre des décisions éclairées à travers un large éventail d’initiatives. Ces solutions couvrent des domaines critiques tels que le suivi budgétaire, les achats, l’égalité des sexes, le déploiement de troupes de maintien de la paix, les projets de développement des capacités ou les statistiques mondiales sur la criminalité en vue d’aider l’ONU à mener ses initiatives mondiales avec davantage d’efficacité et d’impact.

En juin dernier, Qlik a annoncé l’extension de son partenariat avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), où ses solutions avancées d’intégration des données et d’analytique accélèrent le passage de l’atténuation des effets du changement climatique à des stratégies exploitables basées sur des données. Ce partenariat permet à la CCNUCC d’exploiter l’IA pour gérer de vastes ensembles de données provenant de pays du monde entier, garantissant ainsi la qualité et la transparence des rapports sur le climat à l’échelle planétaire.

La décision de rejoindre le Pacte mondial des Nations Unies renforce le rôle de leader joué par Qlik pour aider les entreprises à s’aligner sur les objectifs ESG en s’appuyant sur l’intégration avancée des données et l’IA. En facilitant l’accès à une technologie transformatrice, Qlik permet aux parties prenantes du monde entier de stimuler le progrès de façon durable et équitable.