Qlik® annonce une nouvelle intégration à Databricks AI Function

juin 2024 par Marc Jacob

Cette intégration permet aux entreprises d’accéder aux fonctionnalités avancées de Mosaic AI de Databricks sans procéder à d’importantes modifications de leur infrastructure ni nécessiter de formation spécialisée grâce aux fonctionnalités avancées de la nouvelle solution Qlik Talend Cloud. Elle leur permet également de franchir de nouveaux paliers en matière d’efficacité et d’innovation.

L’intégration de Qlik à Databricks AI Function apporte des améliorations qui rationalisent et amplifient les capacités d’IA des entreprises. Cette fusion entre la plateforme d’intégration des données de Qlik et les API du modèle d’IA de Databricks permet aux utilisateurs d’exploiter des fonctionnalités d’IA avancées sur la Data Intelligence Patform de Databricks directement dans leurs workflows analytiques. Cette avancée facilite le déploiement d’analyses et de transformations pilotées par l’IA.

• Fonctionnalité d’IA avancée : les clients de Qlik peuvent désormais utiliser les Databricks AI Functions telles que l’analyse, la classification et la traduction des sentiments au sein de leur workflow Qlik Cloud Data Integration. Grâce à l’ingénierie des données de nouvelle génération de Qlik Talend Cloud et à l’enrichissement des données augmenté par l’IA, cette intégration permet d’exécuter des transformations et des traitements sophistiqués par simple glisser-déposer.

• Prise en charge de Databricks Vector Store : permettant des analyses à partir de données structurées et non structurées, cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur la prise en charge de Databricks Vector Store pour les applications RAG (Retrieval Augmented Generation). Ces dernières exploitent un corpus de données de haute qualité et de confiance, et optimise la profondeur de l’analytique assistée par l’IA.

• Amélioration de la gestion et de l’analytique des données : cette nouvelle intégration s’appuie sur les fonctionnalités étendues de Databrick, notamment dans le traitement d’importants volumes et de différents types de données. Qlik Talend Cloud ajoute des fonctionnalités supplémentaires relatives au lignage des données, à la gestion des données historiques et à la création de produits de données.Ces fonctionnalités sont essentielles au maintien de l’intégrité et de la conformité des données. La nouvelle intégration garantit que les données enrichies et prêtes pour l’IA fournies par Qlik Talend Cloud sont disponibles sur la Data Intelligence Platform de Databricks.

• Valeur métier stratégique : en exploitant les solutions de données de Qlik et Databricks AI Function, les entreprises peuvent obtenir plus rapidement des insights plus précis pour améliorer leurs processus décisionnels, augmenter leur efficacité opérationnelle et s’adapter plus rapidement à l’évolution du marché. Le Qlik Talend Trust Score™ pour l’IA, renforce la fiabilité et l’efficacité des insights pilotés par l’IA.

L’intégration Qlik-Databricks apporte des avantages considérables, parmi lesquels l’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à une automatisation des workflows de données. Celui-ci réduit considérablement le délai nécessaire entre la collecte des données brutes et la génération d’insights exploitables. Elle permet également aux entreprises d’effectuer des analyses prédictives en optimisant les opérations et les processus décisionnels. Enfin, cette intégration améliore la compétitivité en mettant à la disposition des entreprises les outils leur permettant de réagir de manière proactive à l’évolution du marché et de saisir les opportunités offertes par les données.