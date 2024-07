Qlik lance Qlik Talend Cloud

juillet 2024 par Marc Jacob

Qlik® annonce la disponibilité générale de Qlik Talend Cloud. Cette solution intégrée complète a été conçue pour améliorer la confiance dans les données et leur accessibilité, et ainsi générer de la valeur grâce à l’IA à grande échelle. S’appuyant sur les technologies développées par Qlik et Talend® auxquelles font confiance de nombreuses multinationales, Qlik Talend Cloud facilite une adoption responsable de l’IA par les entreprises.

Grâce à ses capacités d’intégration de données enrichies par l’IA, du mode no-code au mode pro-code, Qlik Talend Cloud permet aux organisations de garantir l’intégrité de leurs données et d’accélérer l’adoption de l’IA à tous les niveaux. Avec de nouveaux pipelines de données enrichis par l’IA, Qlik Talend Cloud devient une nouvelle référence pour la qualité et la fiabilité des données, deux critères essentiels pour générer de la valeur à partir de sources de données hétérogènes dans un environnement flexible et évolutif.

Les principaux avantages de Qlik Talend Cloud sont :

• Une plus grande confiance dans les données : propose un ensemble unifié de fonctionnalités de gestion de la qualité et d’intégration des données. Ainsi, les data engineers et data scientists peuvent déployer des pipelines de données enrichis par l’IA en vue de réduire les risques causés par l’adoption de l’IA en entreprise.

• Une connectivité étendue : offre la possibilité de se connecter à plus de 400 sources de données SaaS en apportant à sa bibliothèque de connecteurs, connector factory, des améliorations significatives fondées sur l’IA.

• Une création de valeur rationnalisée : intègre les solutions analytiques de Qlik afin de convertir de bout en bout les données brutes, structurées ou non, en résultats tangibles.

• Un déploiement flexible : permet un déploiement cloud universel, compatible avec toutes les technologies, ce qui réduit la dette technique et pérennise l’adoption de l’IA.

• Une compatibilité avec tous les profils d’utilisateurs : dispose d’options low code/pro code optimisées qui améliorent la productivité des utilisateurs métier comme celle des spécialistes de l’informatique.

• Une création de data products facilitée : simplifie la transformation de datasets complexes en data products de qualité, avec à la clé une optimisation de la gouvernance et de la qualité des données.

Le succès des initiatives d’IA repose sur la qualité et la fiabilité des données sous-jacentes. La solution Qlik Talend Cloud répond à ce besoin critique en fournissant une plateforme unifiée qui améliore la confiance dans les données et leur accessibilité. Cette nouvelle solution établit une nouvelle référence pour la qualité des données. Elle permet aux entreprises de garantir la qualité et la fiabilité de leurs données avant de les utiliser dans des systèmes d’IA.