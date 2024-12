Qlik annonce de nouvelles fonctionnalités pour facilité la migration vers le cloud

décembre 2024 par Marc Jacob

Pour les entreprises qui souhaitent adopter l’IA, une bonne stratégie commence souvent par la migration vers le cloud. Celle-ci permet d’accéder à un écosystème technologique plus robuste, et notamment à des solutions d’IA émergentes qui améliorent les résultats analytiques. Pour ce faire, Qlik s’est attaché à simplifier la migration vers le cloud en proposant des solutions qui rationalisent le processus de transition et soutiennent les opérations basées sur le cloud en toute transparence.

De récentes fonctionnalités telles que le lancement des rapports PixelPerfect ou l’accès anonyme sur le cloud démontrent la volonté de l’éditeur de combler le fossé entre les fonctionnalités disponibles sur site et dans le cloud afin de faciliter l’adoption par les entreprises d’environnements AI-ready.

Lancée lors de l’évènement Qlik Connect en juin 2024, Qlik Answers™, la solution d’IA pour les données non structurées, incarne parfaitement la stratégie d’innovation continue de Qlik en faveur de l’IA. Elle a suscité un vif intérêt auprès des entreprises à travers de nombreux secteurs comme la logistique, les services financiers, le retail, la santé, l’industrie ou l’éducation. Les entreprises de ces secteurs explorent la façon dont Qlik Answers peut les aider à extraire des informations pertinentes de leurs données non structurées, soulignant la demande croissante que suscitent les solutions d’IA et d’analytique les plus novatrices.

Innovations récentes de Qlik en faveur du cloud et de l’IA :

• Qlik Answers : lancée en juin, cette solution pilotée par l’IA répond aux défis soulevés par les données non structurées en permettant aux entreprises d’extraire des informations précieuses de leurs vastes gisements de données non structurées.

• Qlik AutoML : cette année, la plateforme d’analyse prédictive de Qlik a vu son utilisation progresser de 40 % et bénéficié d’améliorations telles que l’optimisation intelligente ou l’analytique intégrée.

• Rapports PixelPerfect dans le cloud : des rapports précis et de haute qualité jusqu’alors exclusivement disponibles on-premises sont désormais entièrement accessibles dans Qlik Cloud Analytics.

• Accès anonyme : la possibilité d’accéder de façon sécurisée à des contenus analytiques sur le cloud permet aux entreprises de partager plus facilement des données publiques avec des utilisateurs anonymes sans mettre leur sécurité en péril.