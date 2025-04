Qevlar AI lève 14 millions de dollars

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce financement permettra d’accélérer la mission de l’entreprise : améliorer la productivité des équipes SOC en leur donnant les moyens de mieux hiérarchiser les priorités et de répondre plus efficacement à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées.