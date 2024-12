QBE lance QCyberProtect

décembre 2024 par Marc Jacob

QCyberProtect est une offre personnalisée visant à protéger les entreprises contre une grande variété de cybermenaces. Elle a été conçue pour couvrir les pertes liées aux risques cyber actuels et émergents tels que la sécurité des réseaux, la responsabilité en matière de confidentialité, les interruptions d’activité liées à l’informatique ou à d’autres facteurs, ainsi que les atteintes à la réputation.

« Les investissements stratégiques dans nos capacités cyber ont renforcé notre aptitude à protéger nos clients contre les menaces les plus pressantes. Cette nouvelle offre souligne notre engagement à fournir des solutions pratiques et adaptables pour répondre aux risques cyber en constante évolution auxquels nos clients sont confrontés dans le monde entier », déclare Andrew Horton, PDG du groupe QBE Insurance.

QCyberProtect propose une assurance cyber qui s’adapte à toute une gamme d’organisations, des entreprises de taille moyenne s’appuyant sur des départements informatiques entièrement externalisés aux multinationales dotées de systèmes informatiques complexes à grande échelle.

Coffre-fort cyber, IA générative : QBE innove pour la sécurité cyber

Dans le cadre de sa démarche globale, QBE s’engage à proposer des solutions innovantes pour anticiper et répondre aux défis de la cybersécurité. Cette vision se concrétise notamment par la mise en place de QCyberPrepare, un coffre-fort cyber offrant aux clients la possibilité de sauvegarder leurs plans de réponse aux incidents sur une plateforme sécurisée puis de les lancer sur une messagerie sécurisée. Ce nouvel outil de gestion des risques permet aux organisations de garder le contrôle et de rester connectées avant, pendant et après une crise cyber.

Parallèlement, QBE a mis en place une solution d’IA générative pour aider à souscrire les risques cyber. Testé d’abord en Amérique du Nord, cet outil a réduit de 65 % le temps d’examen des soumissions. Il a ensuite été étendu en Europe pour aider les souscripteurs à vérifier que le dossier est complet et correspond à l’appétit de souscription et que les risques sont contrôlés. Un outil similaire a été déployé sur un autre type d’assurance à Hong Kong et à Singapour. Avec ces initiatives, QBE s’engage sur l’innovation et la cybersécurité.