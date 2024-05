PwC France et Maghreb accueille deux nouveaux associés

mai 2024 par Marc Jacob

Matthieu Bouchépillon, associé Data & Analytics et Olivier Cheviyer, associé Transformation publique dans les secteurs économique et défense rejoignent l’activité Conseil du cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb.

Matthieu Bouchépillon : Diplômé d’un master de philosophie de l’université Paris IV (Paris-Sorbonne), Matthieu fait partie de la première promotion de l’opération Phénix, initiée par PwC en 2007.

Il commence sa carrière en 2008 au sein des activités de conseil de PwC, dans le secteur des services financiers, à Paris puis à Londres. En 2020, il crée et dirige le département football data de l’Olympique de Marseille.

Matthieu rejoint PwC France et Maghreb en tant qu’associé au sein des activités de conseil. Fort de son expérience dans l’utilisation des données pour la prise de décision, il vient renforcer le développement des activités Data & Analytics du cabinet, en particulier les offres autour de l’intelligence artificielle en région.

Olivier Cheviyer : Après des études universitaires en économie à l’Université Paris Panthéon-Assas, Olivier intègre l’École du commissariat de l’armée de terre et effectue une partie de sa formation à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. Il débute sa carrière en 1999 au ministère des Armées, en tant que commissaire de l’armée de terre. Il rejoint PwC en 2009, où il intervient auprès des ministères et entreprises publiques en France et à l’étranger, des bailleurs de fonds internationaux sur leurs grands programmes de transformation, ainsi que sur des questions de gouvernance, de réformes budgétaires et de stratégies économiques.

En 2022, Olivier est nommé vice-président au sein de CGI business consulting, où il est chargé des activités de conseil auprès du ministère des Armées, de ses opérateurs et des industries de défense. Olivier rejoint PwC France et Maghreb en tant qu’associé au sein des activités de conseil pour contribuer et accompagner les acteurs publics sur leurs enjeux de transformation dans le secteur économique et dans le secteur de la défense.