Pure Storage annonce le lancement de nouveaux services et capacités de cyber-résilience

juin 2024 par Marc Jacob

Pure Storage annonce trois nouveaux accords de niveau de service avancés de stockage à la demande (STaaS) pour sa plateforme incluant la cyber-reprise, la résilience et le rééquilibrage de site. Cela permet aux entreprises de garantir des résultats et de réduire les risques dans leur infrastructure de données critiques.

Dans le prolongement des offres existantes de Pure Storage en matière de cyber résilience, y compris SafeMode pour la récupération de données suite à des attaques ransomwares, la société annonce aujourd’hui de nouvelles innovations rendues possibles par la plateforme :

• Des accords de niveau de service améliorés sur le cyber-récupération et la cyber-résilience : S’appuyant sur le premier accord de niveau de service de récupération après ransomwares, Evergreen//One™ élargit sa couverture pour inclure également des scénarios de récupération après sinistre. Ce nouvel accord de niveau de service amélioré pour la cyber-récupération et la cyber-résilience propose un plan de récupération personnalisé, fournit une infrastructure de service propre dans le cadre d’un SLA défini, assure l’installation sur site et enfin fournit des services professionnels supplémentaires pour le transfert des données. En outre, Pure Storage collaborera avec les organisations pour élaborer et maintenir une stratégie globale de cybersécurité. Des examens trimestriels continus sont prévus pour garantir le respect des meilleures pratiques, des évaluations continues des risques et la remédiation de la sécurité opérationnelle. Les entreprises peuvent être rassurées en sachant qu’en cas d’événement perturbateur imprévu, la société les aidera à rétablir rapidement le cours normal de leurs activités.

• Une nouvelle évaluation de la sécurité : Cette nouvelle évaluation offre une visibilité approfondie des risques de sécurité au niveau du parc et propose des recommandations concrètes pour maximiser la cyber-résilience. Basée sur l’agrégation d’informations provenant de plus de 10 000 environnements, Security Assessment présente des scores numériques de 0 à 5 pour évaluer la posture de sécurité de l’ensemble du parc de stockage. Il fournit également les meilleures pratiques pour s’aligner sur les normes NIST 2.0, faire progresser la conformité réglementaire, remédier aux anomalies de sécurité potentielles et restaurer rapidement les opérations en cas d’événement lié à la sécurité. En outre, le nouveau IA Copilot s’appuie sur l’évaluation de la sécurité pour fournir aux RSSI, la visibilité nécessaire pour comparer leur posture de sécurité à celle d’autres clients Pure Storage.

• Une nouvelle amélioration de la détection des anomalies par l’intelligence artificielle : Permet de découvrir les menaces telles que les attaques de ransomware, les activités inhabituelles, les comportements malveillants et les attaques par déni de service par le biais d’anomalies de performance. Cette fonctionnalité s’ajoute à la détection des ransomwares basée sur les anomalies de réduction des données. La détection élargie s’appuie sur plusieurs modèles d’apprentissage automatique destinés à identifier les comportements anormaux inhabituels. Les modèles analysent les environnements des clients à l’aide de données historiques afin de détecter les anomalies basées sur l’heuristique des performances ainsi que sur le contexte d’utilisation du stockage par les utilisateurs. Grâce à cette capacité, les clients peuvent identifier la dernière bonne copie connue d’un instantané afin d’atténuer l’impact opérationnel en identifiant rapidement les cibles des points de récupération pour restaurer les données, réduisant ainsi les risques et les conjectures.

Dans le marché dynamique et le paysage concurrentiel d’aujourd’hui, il est impératif que l’informatique soit capable de s’adapter rapidement. En tant que seule solution STaaS permettant d’augmenter ou de réduire la taille du service, Pure Storage s’est démarqué aujourd’hui en offrant encore plus de flexibilité :

• Nouveau SLA de rééquilibrage de site : Le SLA de rééquilibrage de site Evergreen//One offre une flexibilité de service aux organisations qui souhaitent ajuster les engagements de réserve existants en fonction de l’évolution de leurs besoins de stockage. S’il n’y a plus de besoins de capacité sur un site spécifique, si un datacenter est en cours de consolidation, ou si les performances d’un site ont été surdimensionnées et qu’il existe une capacité excédentaire qui peut être utilisée ailleurs, le Site Rebalance SLA permet aux organisations de rééquilibrer les engagements de réserve une fois tous les 12 mois pour chaque abonnement Evergreen//One.

" Alors que Pure Storage continue de révolutionner le stockage des données d’entreprise, notre mission demeure : fournir une plateforme de STaaS simple, flexible et résiliente qui répond non seulement aux besoins actuels de gestion des données et du stockage, mais qui atténue également les risques et les incertitudes à venir. Grâce à des services en constante amélioration et le plus large éventail d’accords de niveau de service axés sur les résultats, Pure est la seule plateforme de stockage de données à l’épreuve du temps pour l’innovation.” - Prakash Darji, GM, Digital Experience, Pure Storage.

" Les entreprises d’aujourd’hui exigent plus qu’une simple technologie ; elles recherchent des résultats assurés. Des modèles de consommation fiables et flexibles pour le stockage d’entreprise qui s’adaptent aux besoins de l’entreprise sont essentiels. La plateforme STaaS de Pure Storage offre un ensemble complet de SLA garantis qui se distinguent sur le marché. Elle établit un équilibre entre la flexibilité et la simplicité tout en offrant de hautes performances et une grande résilience, le tout pour soutenir la croissance des clients dans le paysage commercial dynamique d’aujourd’hui.” - Lara Greden, Senior Research Director, IT Infrastructure as-a-Service Solutions, Flexible Consumption, and Circular Economy, IDC

L’intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde des affaires, et pas toujours pour le meilleur. Les cybercriminels utilisent de plus en plus l’IA pour augmenter la fréquence et l’impact des cyberattaques, en particulier des ransomwares. Cependant, l’infrastructure informatique existante manque généralement de flexibilité pour réagir au rythme rapide des changements nécessaires pour protéger les données, et récupérer rapidement en cas de besoin.

Au cœur de la plateforme, l’architecture Evergreen apporte des mises à niveau continues et non perturbatrices qui aident les entreprises à s’adapter à des environnements business dynamiques.