Provectio présente son offre Cloud à destination des TPE-PME

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Provectio présente une offre Cloud de nouvelle génération permettant aux TPE et PME bretonnes d’accéder à des services d’excellence pour mener à bien leur transformation digitale et tirer avantage du Cloud Computing.

Une offre de proximité reposant sur une infrastructure industrielle et des investissements massifs

Grâce à la combinaison de compétences pluridisciplinaires et l’utilisation de technologies évoluées, Provectio combine la puissance et la souplesse du cloud public avec l’adaptabilité et la sécurité du cloud privé.

Un cloud de confiance bâti sur des infrastructures redondées : Provectio est convaincu qu’un seul datacenter ne peut pas constituer une infrastructure cloud. C’est pourquoi l’ESN a imaginé un cloud indépendant des datacenters dans lesquels il est hébergé. De plus, Provectio dispose d’une bande passante globale répartie sur l’ensemble de ses datacenters et assure une montée progressive de son transit IP chaque fois que cela est nécessaire. Cela garantit aux clients la pleine disponibilité de la bande passante qui leur est réservée.

Guider les TPE et PME vers le cloud : Provectio Cloud permet une liberté de choix dans l’offre de service. Ainsi, Provectio guide ses clients finaux vers le cloud en leur offrant le meilleur service qui soit, jour après jour et en fonction de leurs besoins et usages. En ce sens, tout un bouquet de services est proposé pour couvrir de nombreux besoins, par exemple la messagerie électronique ou la sauvegarde.

Proposer un cloud aux éditeurs de logiciels bretons : Les clients de Provectio savent que dans le cloud breton, ils maitrisent leurs données de bout en bout. Il s’agit d’un véritable facteur de succès pour les éditeurs bretons qui souhaitent porter leurs solutions dans un environnement Cloud de confiance et de proximité.

Le Cloud Breton de Provectio est une offre 100 % française et souveraine qui permet aux différents clients de s’appuyer sur une infrastructure privée complétée par la puissance du Cloud public.