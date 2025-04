Provectio annonce la nomination Mounir AIT BAHADDA au poste de Responsable de son département Cybersécurité

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Positionnée au centre de sa stratégie de croissance, la Cybersécurité pour les TPE et PME bretonnes est une activité clé chez Provectio. Dans ce contexte, Mounir AIT BAHADDA devra piloter et faire évoluer l’offre cybersécurité proposée par l’ESN. Par ailleurs, il supervise une équipe dédiée à la protection et à la défense des infrastructures informatiques des clients. Ses compétences lui permettent également d’automatiser les processus et d’avoir une approche proactive de la sécurité à travers le pentesting, la gouvernance et l’analyse de risques.

Occupant précédemment le poste d’Ingénieur cyber chez Provectio, cette nomination est donc une marque de reconnaissance du savoir-faire et de l’engagement de Mounir pour positionner l’excellence opérationnelle au cœur de l’offre cyber de l’ESN. Pour mener à bien sa mission, Mounir AIT BAHADDA peut s’appuyer sur sa parfaite connaissance de l’offre de Provectio et sa capacité à positionner l’innovation, le savoir-faire et la compréhension des attentes des clients au centre de sa démarché.

Un parcours s’inscrivant dans le cadre de la démarche RSE et de montée en compétence des équipes.

Après un début de carrière dans le secteur du transport routier, une reconversion réussie dans le domaine du numérique et l’obtention d’une licence de Concepteur Développeur d’Applications, Mounir AIT BAHADDA évolue dans le monde passionnant de la cybersécurité depuis près de cinq années. Ayant obtenu un diplôme de niveau 7 d’Expert en Cybersécurité, il est aujourd’hui largement reconnu pour son savoir-faire. À travers cette annonce, Provectio met également en avant sa capacité à investir à long terme sur l’évolution de ses talents et à s’entourer de collaborateurs volontaires qui souhaitent acquérir en continu de nouvelles expertises.