Proton Pass lance Pass Monitor

mai 2024 par Marc Jacob

S’appuyant sur le lancement réussi de la nouvelle fonctionnalité de détection de fuites d’identifiants de connexion sur le Dark Web dans Proton Mail, Pass Monitor offre la même protection aux utilisateurs Proton Pass, afin de détecter toute exposition potentielle des comptes de messagerie. La mise en œuvre de Proton Pass va même encore plus loin, en vérifiant toutes les adresses e-mail associées au compte d’un utilisateur ainsi que tous les alias hide-my-email créés à l’aide de Proton Pass.

Des adresses e-mail personnalisées peuvent également être ajoutées et, une fois vérifiées, elles permettront de surveiller les domaines tiers ainsi que les adresses Proton. Cet ajout marque une amélioration significative dans la gestion des informations d’identification, offrant aux utilisateurs une défense complète contre les menaces de sécurité numérique. Tirant parti de nos propres ensembles de données propriétaires et de nos systèmes avancés de détection des menaces, l’analyse du Dark Web de Proton est également enrichie des données de Constella Intelligence, une entité leader dans la gestion des menaces numériques.

Plus qu’un simple outil de communication, notre adresse e-mail est la pierre angulaire de notre identité en ligne. Elle joue en effet un rôle crucial pour accéder aux différents services en ligne auxquels nous nous connectons au quotidien. Si pour la sécurisation des comptes l’accent est souvent mis sur les mots de passe, la plupart des cyberattaques, notamment les tentatives de phishing, commencent par l’e-mail. Les attaquants peuvent utiliser une seule adresse e-mail pour créer un profil complet d’un individu sur l’ensemble des services avec des données provenant de plusieurs brèches, conduisant ainsi à des attaques plus personnalisées, et donc plus efficaces. Proton Pass résout ce risque non seulement en alertant les utilisateurs des menaces potentielles, mais en permettant également la création d’adresses e-mail uniques pour chaque compte. Cette fonctionnalité améliore considérablement la sécurité des utilisateurs en isolant chaque service les uns des autres, atténuant ainsi le risque de vol d’identité.

Pass Monitor témoigne de l’engagement de Proton envers la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de prendre des mesures immédiates pour sécuriser leurs comptes.

La nouvelle fonctionnalité Pass Monitor comprend :

• La surveillance du Dark Web : analyse du Dark Web pour détecter toute exposition potentielle des adresses e-mail, invitant les utilisateurs à prendre des mesures de protection. Cette forme de surveillance est essentielle pour la détection précoce de l’exposition des données, contribuant ainsi à prévenir toute exploitation ultérieure et tout vol d’identité potentiel. Disponible pour les clients Proton Pass Plus et supérieur.

• Détection des mots de passe faibles : identification des mots de passe peu complexes pour encourager la création de mots de passe plus forts et plus sécurisés.

• Détection des mots de passe réutilisés : identification des cas où le même mot de passe est utilisé sur plusieurs sites ou services pour recommander la création de mots de passe uniques pour chaque compte. Cela réduit le risque associé à l’utilisation d’un seul mot de passe compromis pour accéder à plusieurs services.

• Authentification à deux facteurs manquante (2FA) : identification des comptes qui pourraient être davantage sécurisés en activant la fonction 2FA, une couche de sécurité supplémentaire au-delà du simple mot de passe. La mise en œuvre de la double authentification peut réduire considérablement les risques d’accès non autorisé.

Les utilisateurs pourront également activer la fonction de sécurité avancée, Proton Sentinel, qui permet de protéger le compte des utilisateurs même dans le cas peu probable où un attaquant réussirait à mettre la main sur les identifiants de leur compte Proton. Sentinel a déjà bloqué plus de 15 000 piratages de comptes depuis le lancement de la fonctionnalité en août 2023.

Pass Monitor avec Password Health est disponible pour tous les utilisateurs. La surveillance du Dark Web est disponible pour les utilisateurs disposant d’un abonnement payant*. La mise à jour sera automatiquement fournie aux utilisateurs actuels dans les prochains jours, tandis que les nouveaux utilisateurs pourront accéder à la fonctionnalité en téléchargeant Proton Pass.

*La surveillance du Dark Web et la fonctionnalité Password Health sont incluses dans l’abonnement Proton Pass Essentials. Proton Sentinel est disponible uniquement dans les forfaits de niveau supérieur.