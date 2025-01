Protéger la France contre les cyberattaques en 2025 : le rôle des MSSPs et de l’IA agentique

janvier 2025 par Hamza Sayah, co-fondateur et CTO de Qevlar AI

L’année 2024 a été marquée par une recrudescence de cyberattaques d’envergure, frappant aussi bien les institutions publiques que les entreprises privées. Ces incidents révèlent l’évolution rapide des menaces et l’urgence d’adopter des solutions adaptées. Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, comment les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils relever les défis de 2025 ?

1. IA agentique et autonomes : des alliés incontournables pour anticiper les menaces

En 2025, l’IA sera omniprésente en cybersécurité, mais choisir les bons outils restera un défi. Les grands éditeurs continueront de pousser des solutions estampillées "IA" pour ne pas rater le virage, parfois plus par nécessité commerciale que par véritable innovation. En parallèle, des acteurs opportunistes multiplieront les promesses marketing sans fondement technologique réel, ou pire, avec une infrastructure peu sécurisée. Pourtant, l’IA représente une opportunité majeure : permettre aux entreprises d’améliorer leur posture de sécurité directement via le produit, en complément des services auxquels elles souscrivent. Mais face à la complexité des choix, revendeurs et intégrateurs resteront des repères de confiance pour naviguer dans cet écosystème.

Les MSSP (Managed Security Service Providers), intégreront ces solutions pour détecter et contrer les cyberattaques avant qu’elles ne causent des dommages. À titre d’exemple, les deepfakes et fausses voix générées par l’IA pourraient être utilisés par des hackers pour usurper l’identité de dirigeants (technique connue sous le nom de "voice phishing"). Face à ces nouvelles formes de menaces, seule une réponse basée sur une IA tout aussi avancée pourra garantir une protection efficace.

2. Le Zero Trust et la sécurité intégrée : des piliers renforcés par l’IA

Le modèle de sécurité Zero Trust, déjà largement adopté, deviendra un standard incontournable en 2025. Les MSSPs seront à l’avant-garde de sa mise en œuvre grâce à l’IA, qui permettra une vérification constante des utilisateurs et des appareils, quel que soit leur emplacement.

3. Une cybersécurité proactive grâce à des formations immersives

Malgré l’évolution technologique, l’erreur humaine demeure un point faible crucial. En 2025, les MSSPs proposeront des formations immersives basées sur des simulations réalistes générées par l’IA. Ces programmes permettront aux employés d’identifier des menaces telles que les faux e-mails ou les tentatives de social engineering, renforçant ainsi la résilience globale des organisations.

4. Régulations et MSSPs : accompagner l’évolution des standards

L’entrée en vigueur du Digital Operational Resilience Act (DORA) en 2025 imposera aux institutions financières des standards de cybersécurité exigeants. Cependant, ces réglementations devront être adaptées à d’autres secteurs sensibles, tels que les PME.

Les MSSPs joueront un rôle essentiel en aidant les entreprises à naviguer dans ce paysage réglementaire complexe. En concevant des solutions accessibles et sur mesure, ils favoriseront une meilleure conformité et contribueront à élever le niveau global de sécurité.

5. Une cyber-résilience collective grâce à la collaboration

Enfin, 2025 devra marquer un tournant vers une cyber-résilience collective. Aucun acteur ne peut, à lui seul, garantir une protection absolue. MSSPs, entreprises et institutions publiques devront unir leurs forces pour coordonner des stratégies globales.

La collaboration sera essentielle pour partager les informations sur les menaces, établir des plans de continuité d’activité et développer des protocoles de réponse efficaces. En travaillant main dans la main, ces acteurs permettront de minimiser les impacts des cyberattaques et de garantir une reprise rapide des opérations critiques.

En conclusion, Les MSSPs, soutenus par l’essor des technologies comme l’IA agentique et les modèles Zero Trust, seront des piliers indispensables pour relever les défis de la cybersécurité en 2025. Leur rôle dépassera la simple prévention pour inclure la formation, l’innovation et la collaboration. En adoptant une posture proactive et adaptée, la France pourra construire un avenir numérique sécurisé face à des menaces toujours plus complexes.