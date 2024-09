Protection des données : Les 10 conseils de Mastercard pour une rentrée en toute sécurité

septembre 2024 par Mastercard

Alors que l’été touche à sa fin et que la rentrée scolaire se profile, il est essentiel de rester attentifs aux arnaques, d’autant plus lorsque l’on s’apprête à reprendre ses tâches et activités quotidiennes. Les escrocs profitent de cette période, propice à l’installation de nouvelles technologies, de nos nouvelles habitudes et activités pour passer à l’acte. Voici les recommandations de Mastercard pour protéger vos données pendant cette période de reprise.

1. Prenez garde aux attaques de phishing

Les escrocs profitent de l’effervescence de la rentrée et de vos connexions en ligne pour lancer des attaques de phishing. Méfiez-vous des fausses boutiques en ligne proposant des réductions trop mirobolantes ou encore des e-mails promettant des offres exclusives. Ces arnaques ont pour objectif de voler vos données personnelles et votre argent !

2. Évitez les arnaques d’usurpation d’identité

Les arnaques d’usurpation d’identité peuvent se présenter sous différentes formes : e-mails, sms ou encore appels téléphoniques dans lesquels un arnaqueur se fait passer pour quelqu’un d’autre — comme un prestataire de service (le gérant d’une salle de sport par exemple) signalant des retards de paiement — afin de vous inciter à envoyer de l’argent ou en vous menaçant de perdre vos abonnements. Si vous recevez un appel concernant l’un des motifs cités, raccrochez immédiatement et contactez directement l’organisme concerné en utilisant un numéro préalablement vérifié, et non celui fourni par l’appelant.

3. Soyez prudents avec les tuteurs en ligne

Une nouvelle rentrée scolaire peut être difficile, et vous ou vos enfants pourriez avoir besoin d’un soutien pour les devoirs. Cependant, soyez vigilants lorsque vous recherchez des tuteurs en ligne, car les arnaques sont de plus en plus fréquentes. En effet, certaines personnes prétendent être des tuteurs mais une fois payées, peuvent exiger plus d’argent. Utilisez uniquement des plateformes et services de confiance pour trouver des tuteurs en ligne, vérifiez les références et les avis et ne payez jamais pour des services avant d’avoir vérifié les qualifications du tuteur.

4. Réfléchissez avant de publier

Partager des photos et des informations liées à l’école de vos enfants peut involontairement révéler des informations personnelles. Faites attention à ce que vous publiez — évitez de partager des détails spécifiques comme le nom ou encore l’emplacement de l’école, car cela pourrait être utilisé pour répondre à des questions de sécurité ou accéder à vos comptes sans autorisation. Partagez plutôt des mises à jour générales qui ne révèlent pas d’informations sensibles.

5. Segmentez votre réseau Wi-Fi domestique

Si vos enfants possèdent un ordinateur ou une tablette qu’ils emportent à l’école, pensez à segmenter votre réseau Wi-Fi domestique. Cela permettra de protéger votre réseau principal contre toute menace potentielle. Lorsque des amis viennent à la maison par exemple, demandez-leur de se connecter au Wi-Fi invité, ce qui garantit que tout risque présent sur leurs appareils ne contamine pas votre réseau.

6. Sécurisez tous vos appareils

Il est essentiel de vous assurer que tous les appareils, en particulier ceux utilisés par les enfants, sont sécurisés. Installez le logiciel antivirus le plus récent, utilisez des mots de passe forts et uniques, et activez l’authentification à deux facteurs (2FA) lors de chaque utilisation. Apprenez à vos enfants les bases de la sécurité des appareils pour éviter les téléchargements à partir de sources non fiables et ne partagez jamais vos mots de passe.

7. Configurez les alertes de compte

La plupart des banques proposent des alertes pour les transactions, les achats importants et autres activités suspectes. En configurant ces alertes, vous pouvez être informé(e) en temps réel de tout débit inattendu ou mouvement inhabituel sur votre compte. Vous pouvez personnaliser ces notifications pour inclure des alertes sur les transactions dépassant un certain montant, les achats internationaux ou toute tentative de modification des paramètres du compte.

8. Utilisez une protection contre le vol d’identité

Vérifiez auprès de votre banque ou de votre émetteur de carte que vous disposez d’une protection contre la fraude et le vol d’identité. Assurez-vous également que cette protection est activée car celle-ci vous aidera à rester protégé(e) en cas de vol d’identité grâce à une surveillance proactive et à une détection des alertes.

9. Surveillez vos relevés bancaires

Gardez un œil sur vos relevés bancaires et de cartes de crédit, particulièrement pendant la période chargée de la rentrée scolaire. Si vous remarquez une activité suspecte, signalez-la immédiatement à votre banque ou à votre société de carte de crédit. Ces dernières vous préconiseront probablement de bloquer votre carte ou d’en émettre une nouvelle pour éviter d’autres transactions non autorisées.

10. Optez pour le digital – Utilisez des portefeuilles numériques

Configurez un portefeuille numérique pour optimiser vos moyens de paiement. C’est un moyen simple d’ajouter un niveau de sécurité supplémentaire lors de vos paiements. Les portefeuilles numériques utilisent la tokenisation pour protéger les données de votre carte, réduisant ainsi le risque que vos informations soient volées lors d’une transaction.