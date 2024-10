Proofpoint signe un accord définitif pour l’acquisition de Normalyze

octobre 2024 par Marc Jacob

Avec cette acquisition, Proofpoint continue d’améliorer sa plateforme de sécurité centrée sur l’humain grâce à la technologie DSPM avancée de Normalyze, basée sur l’IA. Elle permettra aux organisations d’explorer, classifier et protéger les données à grande échelle, que ce soit sur des environnements SaaS, PaaS, cloud public ou multi-cloud, sur site et hybrides. Le tout en priorisant la réduction des risques liés au facteur humain en matière de sécurité des données.

Faire face au risque humain à l’ère du cloud axé sur les données

Alors que les organisations adoptent massivement l’Intelligence Artificielle (IA) et les technologies génératives pour stimuler l’innovation en matière de sécurité des données, le facteur humain devient de plus en plus critique. La généralisation des plateformes d’IA, des bases de données en tant que service (DBaaS) et des pratiques d’intégration et de développement continus (CI/CD) créé un réseau de données avec des environnements interconnectés, que les équipes de sécurité peinent à sécuriser. Cette évolution technologique accélérée s’accompagne d’une plus grande complexité et d’un accroissement du risque de mauvaise manipulation des données. Les équipes de développement se concentrent sur l’obtention rapide de résultats, et contournent bien souvent les principes essentiels de gouvernance en sécurité. À mesure que le nombre de personnes et de machines ayant accès aux données augmentent, apparaissent des lacunes en matière de visibilité et de contrôle si une gouvernance ou des contrôles appropriés de la part des équipes de sécurité ne sont pas mis en place.

Ce paysage en constante évolution présente des défis complexes en matière d’exploration, de classification et de sécurisation des données, entraînant un risque accru de violations face aux données oubliées et mal classées, ou aux accès sur-privilégiés. Selon une étude récente d’Enterprise Strategy Group, plus d’un quart des entreprises ne savent pas où se trouvent leurs données sensibles. La mise en œuvre de la technologie DSPM permet aux organisations de combler leurs lacunes en matière de sécurité issues des interactions entre les équipes et des environnements de données complexes, et in fine, réduire la surface d’attaque totale.

La plateforme DSPM de Normalyze sécurise également les environnements de données les plus complexes en combinant informations, accès et risques liés. Elle simplifie la collaboration entre les équipes en charge des données et de la sécurité, leur permettant de créer des plans de sécurité et de gouvernance adaptés aux besoins de l’entreprise. La plateforme permet aux organisations de :

• Identifier et classer les données à l’aide de l’IA : Le One-Pass Scanner™ sans agent de Normalyze utilise l’IA pour identifier et classer avec précision les données sensibles et vitales à grande échelle dans un large éventail d’environnements de données. L’analyse est effectuée sur site pour maintenir les données sous le contrôle de l’équipe informatique, garantir la conformité aux réglementations strictes en matière de protection et améliorer l’efficacité opérationnelle.

• Évaluer et hiérarchiser les risques : Le risque est hiérarchisé en fonction de son impact et de sa probabilité, offrant une visibilité complète du risque avec précision. DataValuator™ attribue une valeur monétaire aux données et identifie les ensembles de données les plus impactant en cas de perte. Le Data Access Graph visualise les relations d’accès et de confiance pour identifier les risques liés au facteur humain, et le Data Risk Navigator met en évidence les chemins d’attaque pouvant conduire à des violations ou à des pertes de données.

• Corriger les problèmes de sécurité et de conformité : Grâce à des informations exploitables et des recommandations complètes, intégrées aux alertes dans les plateformes de gestion de services, les équipes peuvent remédier aux expositions, telles que les accès sur-privilégiés, avant qu’elles ne soient exploitées. La solution simplifie également la conformité sur plus de 500 référentiels, garantissant le respect des normes réglementaires relatives à la protection des données.

L’analyse des risques quantifiés et sur place de Normalyze la distinguent des autres solutions DSPM, offrant un délai de rentabilité rapide, tout en minimisant les défis de sécurité et de coût pour les équipes en charge des données et de la sécurité. Normalyze offre également une couverture complète sur site et cloud ainsi qu’une haute correction des risques liés au facteur humain. Les solutions de Normalyze devraient être intégrées à l’offre de Proofpoint à la clôture de l’acquisition.

Normalyze a récemment annoncé sa désignation en tant que "Cool Vendor" dans le rapport Gartner Cool Vendors™ 2024 sur la sécurité des données.