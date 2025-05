Proofpoint signe un accord définitif pour acquérir Hornetsecurity

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Proofpoint, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Hornetsecurity Group, le principal fournisseur paneuropéen de solutions de sécurité Microsoft 365 (M365) basées sur l’IA, incluant la protection des données, la conformité et la sensibilisation à la sécurité.

L’acquisition renforce considérablement la capacité de Proofpoint à fournir une sécurité centrée sur l’humain aux petites et moyennes entreprises (PME) à l’échelle mondiale, par le biais de fournisseurs de services managés (MSP), permettant ainsi à toutes les organisations de protéger leurs employés et de défendre leurs données. En combinant le leadership mondial de Proofpoint avec l’expertise approfondie de Hornetsecurity dans l’écosystème MSP, les deux entreprises feront progresser leur mission commune de protéger les organisations de toutes tailles.

Hornetsecurity apporte une valeur significative au portefeuille de Proofpoint avec plus de 160 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR), une croissance annuelle de plus de 20 % et une performance supérieure à la règle de 60 – ce qui démontre un besoin marché d’entreprises saines financièrement avec une capacité à optimiser sa croissance.

Hornetsecurity et Proofpoint fournissent des solutions de premier plan adressant des segments distincts du marché ; Hornetsecurity fournit des solutions à plus de 12 000 partenaires et MSP et à plus de 125 000 PME à travers l’Europe, tandis que Proofpoint s’est imposé comme un leader mondial de la sécurité auquel font confiance 85 % des entreprises du Fortune 100 et plus de la moitié des entreprises du Fortune 1000. Ensemble, les entreprises fourniront des plateformes complémentaires, alimentées par un flux commun de threat intel, afin de servir chaque client à travers le monde avec une nouvelle norme en matière de sécurité centrée sur l’humain.

Avec M365 au centre du fonctionnement de nombreuses entreprises, il est également devenu une cible de choix pour les attaquants. Le partenariat récemment élargi de Proofpoint avec Microsoft soutient l’innovation et fournit une sécurité centrée sur l’humain pour aider les clients communs à détecter et à atténuer de manière proactive les menaces ciblant les personnes et les données avec lesquelles elles travaillent.

Le produit phare de Hornetsecurity, 365 Total Protection offre aux MSP une plateforme unifiée multi-tenant pour fournir des services intégrés, notamment la sécurité avancée des emails, la sauvegarde, la sensibilisation à la sécurité, le contrôle des accès et des autorisations, et la protection contre la fraude de nom de domaine. L’équipe Hornetsecurity continuera à stimuler l’innovation sur sa plateforme de produits Total Protection afin de fournir des solutions supplémentaires à ses partenaires et clients. Grâce à la combinaison des moyens de surveillance des menaces et de modèles d’IA, les clients et partenaires de Proofpoint et de Hornetsecurity bénéficieront d’une efficacité accrue en matière de détection contre les acteurs malveillants.

Après la finalisation de l’acquisition, Proofpoint prévoit de s’appuyer sur son envergure mondiale pour déployer la puissance de la plateforme Hornetsecurity auprès des MSP et de leurs clients à travers le monde. Cette démarche permettra de renforcer leur mission commune : protéger les individus, les données et les activités de chaque organisation. Hornetsecurity deviendra alors le point de contact central pour tous les clients MSP et PME du groupe, assurant ainsi une approche cohérente, une qualité de service optimisée et une accélération de l’innovation, le tout adapté aux besoins spécifiques de ces segments clés.

Le PDG de Hornetsecurity, Daniel Hofmann, restera à la tête de l’entreprise, continuant à stimuler sa croissance et sa vision. L’équipe de direction restera en place, défendant la vision de l’entreprise et sa stratégie de produits éprouvée – tout en accélérant l’innovation pour fournir la prochaine génération de solutions de cybersécurité.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du second semestre de 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les termes de l’accord sont confidentiels.