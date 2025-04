Proofpoint, Inc. lance sa plateforme Prime Threat Protection

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Proofpoint, Inc. annonce la disponibilité mondiale de sa plateforme Prime Threat Protection, la première et unique solution de cybersécurité globale centrée sur l’humain du marché. Cette solution unique rassemble des capacités de défense qui étaient auparavant séparées, à savoir la protection contre les attaques complexes sur les canaux numériques, la lutte contre l’usurpation d’identité, et propose des conseils et formations personnalisés aux employés basés sur les risques. Conçu pour protéger les utilisateurs quel que soit le lieu ou le support de travail, Proofpoint Prime favorise la résilience des entreprises à long terme contre les nouvelles attaques, tout en diminuant les risques cyber et les coûts opérationnels pour les entreprises.

Face à la multitude et la fragmentation des outils de cybersécurité à disposition des organisations, Proofpoint Prime se distingue comme la seule solution intégrée du marché qui unifie la défense contre les menaces et la gestion des risques humains en flux de travail fluides, sur l’ensemble de la chaîne d’attaques. Elle renforce les capacités de détection de menaces en temps réel, de réponse aux incidents ainsi que les recommandations basées sur le comportement des utilisateurs, sur l’ensemble des canaux numérique et de communication. Cette unification permet à la fois de réduire les coûts globaux et opérationnels, tout en réduisant le temps de réponse aux incidents et en préparant les équipes de sécurité à une intégration générale de l’automatisation grâce aux solutions de sécurité basée sur l’IA.

Avec l’essor du travail numérique, 90 % des violations de sécurité impliquent aujourd’hui une erreur humaine. Les cybercriminels ciblent indifféremment les individus et les plateformes utilisées - email, applications cloud, messagerie, navigateurs, partage de fichiers, outils de collaboration ou réseaux sociaux. En parallèle, leurs techniques se diversifient, allant de l’ingénierie sociale aux liens malveillants, en passant par l’usurpation d’identité et la compromission de compte, pour contourner les systèmes de défense traditionnels bien souvent fragmentés, afin de mener des attaques complexes en plusieurs étapes. C’est notamment le cas du groupe de ransomware Black Basta qui utilise une technique appelée "subscription bombing" pour compromettre des entreprises via des courriels et des messages sur Microsoft Teams en se faisant passer pour un support informatique.

Afin de se prémunir face à ces attaques complexes, les organisations utilisent en moyenne 45 outils de sécurité , disposant chacun de leur propre interface, flux de travail et intégrations. La plupart s’appuient également sur des plateformes indépendantes de sensibilisation à la sécurité, bien souvent déconnectées du niveau de risque réel, limitant les possibilités d’améliorations du comportement des utilisateurs et ne permettant qu’une faible efficacité opérationnelle pour les équipes de sécurité. En outre, le coût opérationnel d’une telle infrastructure se compte en millions, d’autant qu’elle ne permet pas le traitement efficace des tâches critiques telles que le triage des incidents, le retrait et les corrections en raison de sa complexité et du manque de personnel qualifié.

Pour pallier cette disparité et unifier le traitement des menaces avec la prise en compte du facteur humain, Proofpoint Prime les réunit au sein de flux de travail intelligents, et transforme les signaux faibles en informations exploitables sur les risques, rationalise les opérations et en offre une protection évolutive. Cette approche permet une prévention des menaces accrue, des coûts optimisés, un temps de réponse réduit et une résilience humaine plus durable. Les organisations qui font le choix d’unifier leurs défenses avec une solution de sécurité unique centrée sur l’humain économisent en moyenne 2,7 millions de dollars en équivalent d’exposition aux risques et près de 390 000 dollars en coûts opérationnels. Proofpoint simplifie également le déploiement de la solution grâce à des intégrations prédéfinies et la mise en place de licences, offrant un modèle économique unique aux équipes de sécurité.

Proofpoint Prime Threat Protection : pallier les défenses fracturées avec une solution unifiée

Pour simplifier la défense contre les menaces pour les organisations, Proofpoint Prime rassemble quatre capacités essentielles dans une solution unique et intégrée :

• Défense Multicanale avec Nexus AI : permettant de protéger contre les menaces sur les emails, les applications cloud, les outils de collaboration, la messagerie, les navigateurs et les réseaux sociaux. Nexus AI assure une détection uniforme des menaces sur tous les canaux numériques, éliminant les zones d’ombre et garantissant une protection complète.

• Protection contre les attaques complexes : grâce à la détection et la remédiation aux prises de contrôle de comptes, déplacements latéraux et attaques ciblant la chaîne d’approvisionnement grâce à un processus unifié de détection et de réponse. Proofpoint Prime offre aux équipes de sécurité opérationnelles une visibilité complète et la capacité d’enquêter et d’agir plus rapidement.

• Conseils et informations basés sur le risque humain : pour fournir aux employés des conseils et une formation personnalisée en temps réel, adaptés à leur comportement et aux risques auxquels ils sont exposés. Les équipes de sécurité reçoivent également des informations actualisées pour mettre en place des règles dynamiques et accompagner les employés les plus vulnérables.

• Protection complète contre l’usurpation d’identité : en réunissant au sein d’un système unifié l’authentification des emails, la protection de la marque et les services de suppression des faux contenus. Ce système protège les domaines de confiance contre l’usurpation de domaine et les imitations malveillantes.

Une solution pensée pour les menaces actuelles et l’arrivée de l’IA agentique

La solution Proofpoint Prime Threat Protection est conçue pour faire face aux risques cyber actuels les plus urgents mais également en prévision d’une généralisation des systèmes d’automatisation grâce à l’IA. Son architecture est déjà adaptée à la prise en charge de l’IA agentique, pour permettre aux organisations d’automatiser des tâches telles que l’enquête sur les menaces, le traitement des boîtes de réception dédiés aux courriels suspects et l’analyse forensique des outils de collaboration. Proofpoint garantit également une amélioration continue des fonctionnalités et des capacités de la solution.

– Disponibilité

Proofpoint Prime Threat Protection est d’ores et déjà disponible mondialement, et des fonctionnalités supplémentaires seront déployées tout au long du deuxième trimestre 2025.