Proofpoint, inc. annonce la disponibilité de sa solution Adaptive Email Data Loss Prevention

avril 2024 par Marc Jacob

Proofpoint, inc. annonce la disponibilité générale de sa solution Adaptive Email Data Loss Prevention (DLP) pour détecter et prévenir automatiquement les pertes de données accidentelles et intentionnelles par courriels électronique, avant qu’elles ne deviennent une erreur coûteuse pour les entreprises. L’association de la technologie et de l’intelligence de Proofpoint, leader sur le marché de la protection contre les menaces et les pertes de données, combiné aux capacités de détection comportementale et dynamique de Tessian, alimentée par l’IA, offre aux entreprises une solution de défense la plus complète qui soit face aux risques liés à la couche humaine.

La perte de données par courriels est un problème répandu, mais évitable ; 71 % des professionnels de l’informatique attribuent la principale cause de perte de données dans leur organisation à des employés négligents, qui joignent les mauvais fichiers à un courriel, envoient des données sensibles à un compte personnel, ou envoient des courriels au mauvais destinataire. En effet, les courriels mal adressés sont l’une des sources les plus simples et les plus importantes de perte de données — environ un tiers des employés envoient des courriels au mauvais destinataire chaque année. Un courriel mal acheminé contenant des données relatives à un employé ou à un client peut entraîner une amende importante en vertu de cadres de protection de la vie privée tels que la CCPA et le RGPD.

Adaptive Email DLP utilise l’IA comportementale pour détecter, prévenir et atténuer automatiquement les pertes de données accidentelles et intentionnelles en temps réel par courriel, empêchant ainsi les violations qu’il est difficile d’arrêter avec les règles DLP prédéfinies traditionnelles. Adaptive Email DLP empêche les violations de données par courriel en :

• Comprenant le comportement typique des employés en analysant des centaines de points de données sur chaque courriel et ses pièces jointes grâce à des graphiques de relations, à l’inspection approfondie du contenu et à l’IA comportementale.

• Protégeant les données sensibles des organisations lorsque le mauvais destinataire est rempli automatiquement ou que les employés partagent la mauvaise pièce jointe.

• Fournissant un coaching instantané pour aider les utilisateurs à corriger leurs erreurs et prévenir les incidents de perte de données sensibles.

« Nous sommes ravis d’utiliser la même technologie Adaptive Email que nous utilisons en interne et de la proposer à nos clients avec Proofpoint et Tessian. Grâce à cette solution, les clients d’Optiv peuvent être sûrs de traiter tous les risques connus et inconnus de perte de données sensibles. » - Max Shier, Directeur de la sécurité de l’information, Optiv

« Tessian a affiné sa vision supérieure pour ne pas seulement se concentrer sur la protection de la couche humaine, mais aussi pour encadrer la sécurité de la messagerie comme un moyen d’élever la culture de la sécurité au sein des organisations. » - Forrester, The Forrester Wave™ : Enterprise Email Security, Q2 2023, Lisa Burn, 12 juin 2023.

« Dans l’ensemble, nous pensons que Proofpoint DLP a été à la hauteur du battage médiatique en étant capable de protéger et de sécuriser nos mesures de sécurité des données. » - Responsable de la sécurité informatique et de la gestion des risques, étude Gartner Peer Insights

« Investissez dans une solution DLP capable de comprendre le cheminement complet des données, d’identifier les activités de référence de l’utilisateur et de comparer les actions ultérieures à l’activité de référence en recueillant des indices contextuels sur le qui, le quoi, le quand et le où des données » - Gartner, Market Guide for Data Loss Prevention, Ravisha Chugh et Andrew Bales, 4 septembre 2023.