Proofpoint établit une alliance mondiale avec Microsoft

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Proofpoint, Inc. annonce l’expansion de son partenariat mondial avec Microsoft. Cette collaboration s’appuiera sur les capacités d’IA d’Azure et son infrastructure cloud sécurisée pour héberger les futures innovations de Proofpoint et développer la protection des données et des menaces alimentée par l’IA. Avec Azure comme fondation, les deux entreprises pourront offrir aux organisations du monde entier une protection renforcée contre les menaces, une sécurité des données améliorée et une plus grande efficacité opérationnelle. Ce partenariat étendu favorise l’innovation évolutive et offre aux clients communs des capacités de sécurité centrées sur l’humain pour détecter et atténuer de manière proactive un large éventail de menaces ciblant les personnes et les données avec lesquelles elles travaillent.

L’an dernier, la majorité des violations de données signalées publiquement étaient dues à des compromissions centrées sur l’humain ; parmi celles-ci, les emails, la perte de données, les erreurs de transmission, les actions malveillantes internes et les erreurs de configuration représentaient 90 % des causes sous-jacentes.

Favoriser une innovation évolutive avec Microsoft Azure

Avec Azure comme moteur d’innovation, Proofpoint prévoit d’accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme de sécurité centrée sur l’humain, garantissant une protection renforcée pour les clients communs — notamment une détection des menaces plus rapide, une complexité opérationnelle réduite et une atténuation des risques plus efficace.

Dans le cadre de cette alliance, Proofpoint prévoit d’héberger sa plateforme et ses services centrés sur l’humain sur Azure, y compris ses technologies Nexus Intelligence, qui combinent des modèles d’IA avancés, une analyse comportementale et une intelligence des menaces inégalée pour détecter et neutraliser de manière proactive les risques, d’ici la fin du deuxième trimestre 2025.

Renforcer la protection des clients grâce à une sécurité pilotée par API

En intégrant la plateforme centrée sur l’humain de Proofpoint à Azure et à Microsoft 365, les clients bénéficieront de solutions plus robustes, évolutives et proactives pour lutter contre les menaces modernes tout en conservant l’agilité nécessaire dans les environnements numériques dynamiques d’aujourd’hui. Grâce à l’intégration fluide des API de Proofpoint, les organisations peuvent renforcer leur sécurité Microsoft tout en réduisant la complexité et en améliorant leur posture de sécurité grâce à :

Une sécurité email avancée sans perturbations, offrant une protection complète contre le phishing, les compromissions de messagerie professionnelle, les ransomwares et autres attaques ciblées ;

Une protection des données renforcée sur Microsoft 365 ;

Des coûts opérationnels réduits et une efficacité accrue ; et Une protection contre les nouveaux risques liés aux outils d’IA générative (GenAI).

Défense avancée contre les menaces sans friction

Alors que le paysage cyber continue d’évoluer rapidement, Proofpoint et Microsoft continueront de soutenir des solutions interopérables qui renforcent davantage la capacité de leurs clients communs à détecter et à combattre les cybermenaces. Les équipes de sécurité pourront passer d’une posture réactive à un modèle de défense proactive et automatisée contre les menaces, avec des couches de défense supplémentaires, l’automatisation et l’accélération des workflows de réponse, ainsi qu’une prise de décision basée sur les données.

Un élément clé prévu dans le cadre de cette collaboration sera l’intégration de l’intelligence des menaces Nexus de Proofpoint dans Microsoft Sentinel via les API SIEM de Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP). Cela permettra aux clients de Sentinel d’intégrer de manière

transparente les renseignements et les données de Proofpoint dans leurs analyses et workflows étendus de détection et de réponse (XDR). Les équipes de sécurité bénéficieront d’informations plus riches, d’une réponse aux incidents plus rapide et d’une meilleure visibilité sur les menaces émergentes. Proofpoint on Demand Email Security pour Microsoft Sentinel permettra l’ingestion des données de protection email de Proofpoint on Demand et des journaux d’activité pour surveiller les activités, événements et menaces liés aux emails dans une organisation. Cet effort s’appuie sur des collaborations existantes, notamment Proofpoint Adaptive Email DLP et Microsoft Purview, qui offrent une prévention renforcée de la perte de données par email, et Proofpoint TAP avec Microsoft Defender for Endpoint, qui étend la protection avancée contre les menaces aux emails et aux terminaux.

Disponibilité

Dans le cadre de cette alliance, Proofpoint et Microsoft prévoient de commencer à proposer de nouvelles intégrations et solutions sur le marché au deuxième trimestre 2025. Les solutions Proofpoint API, Proofpoint Adaptive Email DLP avec Microsoft Purview, et Proofpoint TAP avec Microsoft Defender for Endpoint sont déjà disponibles.