Proofpoint élargit son partenariat avec Orange Cyberdefense

juillet 2024 par Marc Jacob

Proofpoint annonce l’extension de sa collaboration avec son partenaire Orange Cyberdefense. Ce partenariat étendu permettra à Orange Cyberdefense d’offrir à ses clients en France les solutions de protection contre les menaces et de protection de l’information de Proofpoint, et ainsi aider les organisations à mieux protéger leurs employés et leurs données.

Avec ses solutions de sécurité centrées sur l’humain, Proofpoint vient compléter le portefeuille d’Orange Cyberdefense et ainsi aider les clients à réduire encore plus la surface d’attaque, tout en renforçant leur première ligne de défense, à savoir les employés.

La plateforme Threat Protection de Proofpoint offre des outils de défense modulables à plusieurs niveaux, qui englobent la détection adaptative des menaces, la protection contre l’usurpation d’identité et une gestion proactive des risques liés aux fournisseurs, afin de garantir la résilience et la continuité des activités. Proofpoint a d’ailleurs récemment annoncé deux innovations inédites qui redéfinissent la sécurité du courrier électronique avec la protection la plus complète et la plus efficace sur l’ensemble de la chaîne d’acheminement du courrier électronique.

Les pertes de données n’arrivent pas par hasard, les utilisateurs en étant la principale cause. Pour autant, les solutions existantes restent non seulement cloisonnées et limitées à un seul canal, mais également incapables d’exploiter les données comportementales. Il est de la responsabilité des utilisateurs de protéger l’information, c’est pourquoi une nouvelle approche est nécessaire. La plateforme Information Protection de Proofpoint transforme la protection de l’informations à travers les différents canaux - messageries, cloud, terminaux et Web - en tirant parti de la classification des données augmentée par l’IA, de l’analyse comportementale et du contexte de la menace cyber.