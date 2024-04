Projet de loi TikTok signé par Joe Biden : le commentaire de Tenable

avril 2024 par Tenable

En mars 2023, la France a interdit l’utilisation « récréative » de TikTok, ainsi que de Twitter, Instagram et d’autres applications, sur les téléphones fournis aux agents publics, en raison des préoccupations liées à l’insuffisance des mesures de sécurité des données. À la même période, TikTok a été interdit sur les appareils du gouvernement au Royaume-Uni. Le mois dernier, les responsables politiques d’Allemagne ont débattu de la nécessité de durcir leur position à l’égard de l’application.

Suite à la signature de cette loi par Joe Biden qui vient s’ajouter aux mesures prises par les pays européens, je partage avec vous un commentaire d’Amit Yoran, CEO de Tenable, la société de gestion de l’exposition au risque cyber :

« L’adoption de la nouvelle loi sur TikTok ne répond qu’en partie au défi que représentent les réseaux sociaux pour la sécurité des Américains. L’accès du gouvernement chinois aux données des utilisateurs de TikTok constitue sans aucun doute une menace pour notre sécurité nationale, mais ce qui est également préoccupant, ce sont les cybermenaces actives que la plupart des plateformes de réseaux sociaux font peser sur leurs utilisateurs.

Il est inacceptable que les applications de réseaux sociaux ne soient toujours pas réglementées et qu’elles continuent à collecter de grandes quantités de données sensibles sur les utilisateurs, telles que leurs emplacements actifs, leurs informations de contact, leurs dates de naissance, leurs intérêts personnels et leurs photos. Grâce à l’IA, ce type d’informations personnelles peut être exploité beaucoup plus rapidement à des fins d’ingérence et d’influence. Les entreprises de réseaux sociaux doivent prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les données des utilisateurs ou s’attendre à faire l’objet d’une surveillance réglementaire. »