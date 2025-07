Progress Software lance la dernière version de Progress Semaphore

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Progress Software lance la dernière version de Progress Semaphore, sa plateforme de gestion des métadonnées et d’IA sémantique. Cette version offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations performantes conçues pour optimiser la productivité et l’efficacité des utilisateurs, favoriser l’interopérabilité sémantique et accélérer l’obtention d’informations pertinentes dans un environnement commercial axé sur les données et alimenté par l’IA.

Les entreprises doivent aujourd’hui appréhender de vastes volumes de données structurées, semi-structurées et non structurées provenant de sources diverses afin de générer des informations fiables et d’améliorer l’expérience client. Cette prolifération d’informations d’entreprise engendre souvent des silos de données et des processus fragmentés, qui freinent la productivité et privent les utilisateurs du contexte essentiel à la génération d’informations exploitables. Avec cette version de Semaphore, les utilisateurs bénéficient d’un environnement de modélisation intuitif qui exploite une gamme plus large de modèles de référence et de vocabulaires, leur permettant ainsi une compréhension plus approfondie des informations de leur entreprise.

Les points forts de Semaphore 5.10.1 incluent :

• Des connecteurs étendus pour AI Model Builder : Ce générateur de modèles d’IA est un outil d’IA qui simplifie la modélisation des connaissances. Avec cette version, les utilisateurs peuvent désormais connecter de manière transparente l’AI Model Builder à une gamme étendue de fournisseurs de Large Language Model (LLM) pour construire et enrichir des modèles sémantiques sans effort. Les utilisateurs peuvent également créer ou affiner des invites personnalisées afin d’obtenir de meilleurs résultats en matière d’IA générative.

• Des définitions intuitives des contraintes : Conçues pour améliorer la productivité, les utilisateurs peuvent définir, mettre en œuvre et gérer des normes de qualité des données pour leurs modèles de connaissances sans écrire de code personnalisé. Grâce à un support visuel complet pour la création et la gestion de contraintes de modèles simples, les entreprises peuvent rester conformes aux systèmes en aval et générer des informations pertinentes sans aucune connaissance technique du langage SHACL (Shape Constraint Language).

• Une prise en charge complète des relations de mapping SKOS (Simple Knowledge Organization System) : Grâce à l’accès à une gamme complète de fonctionnalités SKOS via l’interface utilisateur Semaphore, les utilisateurs peuvent mapper des concepts existants à des modèles de référence externes avec des relations de mapping afin de créer une ressource centrale pour les systèmes en aval.

• Des paramètres de classification avec plus de granularité : Pour optimiser l’efficacité, les utilisateurs peuvent désormais mettre à jour les paramètres de classification au niveau de chaque élément de la structure sémantique pour améliorer les résultats de classification.

• Une réutilisation des concepts : Pour une accélération du développent de nouveaux modèles, la fonctionnalité de réutilisation des concepts permet une édition plus agile des modèles , permettant ainsi aux utilisateurs de copier des données d’un modèle à un autre.

La plateforme d’IA sémantique Semaphore permet aux utilisateurs de gérer des modèles de connaissances, d’extraire et de classer automatiquement des données structurées et non structurées afin de générer de riches métadonnées sémantiques. Elle simplifie l’information et aide les entreprises à exploiter efficacement les données pour prendre des décisions rapidement. Récemment, la plateforme Semaphore a été nommée leader et médaillée d’or dans le Quadrant des données de gestion des métadonnées 2024 d’Info-Tech Research Group, d’après les retours des utilisateurs sur SoftwareReviews, la plateforme mondiale de recherche et de conseil sur les logiciels.

La dernière version de Semaphore est disponible dès aujourd’hui