Progress lance Progress Data Cloud

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Progress lance Progress Data Cloud, une plateforme de données as-a-service conçue pour simplifier les opérations de données d’entreprise et d’intelligence artificielle (IA) dans le cloud. Avec Progress Data Cloud, les clients peuvent accélérer leur transformation numérique et leurs initiatives d’IA tout en réduisant la complexité opérationnelle et les frais informatiques.

Alors que les entreprises mondiales font évoluer leurs opérations de données et adoptent l’IA, une solide stratégie de données cloud est devenue la pierre angulaire du succès, leur permettant d’exploiter tout le potentiel de leurs données pour l’innovation et la croissance. Progress Data Cloud répond à ce besoin critique en fournissant une plate-forme unifiée, sécurisée et évolutive pour créer, gérer et déployer des architectures de données et des projets d’IA sans le fardeau de la gestion de l’infrastructure informatique.

Principales caractéristiques et avantages

Progress Data Cloud est une plateforme de données as-a-service qui permet l’hébergement géré d’instances complètes de Progress Semaphore et Progress MarkLogic, avec des plans pour prendre en charge d’autres produits Progress à l’avenir. Les principaux avantages comprennent :

Opérations simplifiées : élimine la complexité de l’infrastructure grâce à une gestion permanente de l’infrastructure, un service de surveillance, une analyse de sécurité continue et des mises à niveau de produits automatisées.

Rentabilité : réduit les coûts informatiques et les goulots d’étranglement grâce à une tarification prévisible, une transparence de l’utilisation des ressources et l’absence de frais de sortie.

Sécurité améliorée : contribue à renforcer la posture de sécurité grâce à un modèle de sécurité de niveau entreprise conforme à SOC 2 Type 1.

Évolutivité et performances : offre une disponibilité et une fiabilité supérieures, prenant en charge les opérations commerciales critiques, les demandes GenAI et les analyses à grande échelle.

Gestion rationalisée des utilisateurs : les contrôles d’accès en libre-service et la gestion des locations offrent une meilleure visibilité et personnalisation.