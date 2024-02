Progress lance la dernière version de Progress® OpenEdge®

février 2024 par Marc Jacob

Progress lance la dernière version de Progress® OpenEdge®, sa plateforme phare de développement d’applications. En tirant parti des nouvelles fonctionnalités et améliorations d’OpenEdge 12.8, les entreprises peuvent optimiser leurs processus de développement, améliorer les performances de leurs bases de données, renforcer la sécurité de leurs applications et ainsi rester à la pointe de la technologie.

Productivité des développeurs

OpenEdge 12.8 améliore la productivité en équipant les développeurs ABL (Advanced Business Language) d’outils et de fonctionnalités pour rationaliser leurs workflows :

• Amélioration de l’observabilité d’OpenEdge : OpenEdge 12.8 intègre OpenTelemetry, un puissant framework d’observabilité, avec une instrumentation qui délivre des métriques opérationnelles et des informations de suivi. Les métriques facilitent la gestion de vos applications OpenEdge, tandis que les données de traçage apportent aux développeurs une connaissance approfondie des performances des applications afin d’identifier les goulets d’étranglement du code et d’optimiser les performances de l’application.

• Traitement plus rapide des builds : grâce à la prise en charge des builds incrémentiels, les développeurs peuvent modifier leur base de code et reconstruire rapidement uniquement les parties concernées. Cela réduit considérablement les temps de construction, permettant des itérations et des cycles de développement plus rapides.

Intégration et gestion

OpenEdge 12.8 propose des avancées en matière d’intégration d’applications et de gestion de l’environnement grâce à des capacités de surveillance et d’administration améliorées.

• Messagerie et streaming en temps réel avec Apache Kafka : l’intégration avec Kafka permet aux entreprises d’améliorer leurs applications avec le streaming d’événements et l’intégration de données via des flux de données en temps réel.

• OpenEdge Command Center (OECC) : Un outil de pointe, prêt pour le cloud, et des API qui simplifient la gestion des applications OpenEdge. L’OECC assure une surveillance, une administration et un diagnostic centralisés, en intégrant les outils populaires de gestion des performances des applications (APM) qui sont probablement déjà présents dans votre environnement.

• Maintenance en ligne de la base de données : Cette version comprend diverses améliorations de la base de données qui permettent d’effectuer davantage de tâches administratives en ligne, éliminant ainsi le besoin de temps d’arrêt pour les opérations de maintenance hors ligne. Elle apporte également un certain nombre d’améliorations en termes de performances, en particulier dans les domaines de l’analyse et de la réparation des bases de données et de la sauvegarde/restauration des bases de données.

Protection des applications et des données

OpenEdge 12.8 apporte plusieurs fonctionnalités visant à renforcer la sécurité des applications et à protéger les données stratégiques.

· Soutien à la réglementation des données avec le masquage dynamique des données (DDM) : Pour un administrateur de sécurité ou un administrateur de base de données qui doit permettre aux applications OpenEdge de répondre aux exigences de confidentialité et d’intégrité des données, tels que le RGPD ou l’HIPAA, la fonctionnalité DDM constitue une approche plus facile pour masquer les données sensibles au moment de l’exécution, en fonction des autorisations du rôle de l’utilisateur.

· Prise en charge du module de sécurité matériel (HSM) : OpenEdge 12.8 prend en charge les HSM, qui contribuent à fournir un environnement plus sûr pour les opérations cryptographiques, facilitant ainsi la protection des données sensibles et la conformité avec des normes de sécurité strictes.

· Prise en charge de Transport Layer Security (TLS) 1.3 : OpenEdge 12.8 adopte OpenSSL 3.1, la dernière version de la bibliothèque cryptographique open-source qui supporte TLS 1.3. Cela permet d’améliorer les protocoles de sécurité et les algorithmes cryptographiques afin de promouvoir un cryptage robuste et l’intégrité des données pour les applications OpenEdge.

OpenEdge est la principale plateforme de développement d’applications d’entreprise nécessitant de hautes performances, une grande disponibilité et des options de déploiement flexibles pour l’extensibilité, l’évolutivité, la sécurité et la fiabilité. Les développeurs du monde entier utilisent la plateforme de développement d’applications OpenEdge pour créer des applications d’entreprise innovantes qui constituent la pierre angulaire des secteurs de la santé, des services financiers, de la production et d’autres secteurs.

La plateforme de développement d’applications OpenEdge 12.8 est disponible dès aujourd’hui.