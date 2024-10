Progress lance la dernière version de Progress Flowmon

octobre 2024 par Marc Jacob

Progress lance la dernière version de Progress Flowmon, la plateforme d’observabilité du réseau avec détection des cyber-menaces et des anomalies, alimentée par l’IA. Elle offre un accès rapide à des informations exploitables pour améliorer les performances du réseau et des applications dans les écosystèmes de cloud hybride. Avec cette nouvelle version, la plateforme Flowmon décuple l’efficacité de la recherche IP grâce à une indexation innovante des adresses IP. Cela permet aux administrateurs réseau de suivre rapidement les activités liées à des adresses IP spécifiques. Il en résulte une réduction significative du temps nécessaire à l’analyse des données et au dépannage, ce qui offre ainsi une protection solide pour une performance optimale du réseau.

Au fur et à mesure que les réseaux se développent, le volume des données télémétriques augmente de façon exponentielle. Cette croissance, bien que bénéfique, entraîne des temps de recherche de plus en plus longs et ralentit les efforts de chasse aux menaces. Des réponses quasi-immédiates à l’analyse rétrospective des indicateurs de compromission sont désormais disponibles, telles que : « Est-ce que quelqu’un de mon réseau a communiqué avec les IP malveillantes suivantes le mois dernier ? » Cette solution propulse les requêtes de recherche d’IP vers de nouveaux sommets, avec une vitesse jusqu’à dix fois supérieure. Les administrateurs réseau et les professionnels de la cybersécurité peuvent désormais identifier rapidement les activités réseau associées à des adresses IP spécifiques. Cela réduit considérablement le temps nécessaire à une analyse approfondie des données et à un dépannage efficace. En outre, l’indexation des adresses IP est conçue pour s’adapter à la croissance du réseau, ce qui permet de maintenir l’efficacité des recherches quel que soit le nombre croissant d’adresses IP.

Les caractéristiques supplémentaires sont les suivantes :

– Amélioration de la convivialité et rationalisation des flux de travail : Flowmon propose désormais la conversation IP comme sélection standard pour les statistiques les plus importantes, ce qui permet d’obtenir des informations instantanées sur les interactions du réseau. De plus, le graphique d’analyse a été mis à jour pour permettre d’activer ou de désactiver de façon sélective les mesures de surveillance des performances du réseau. Ceci afin d’obtenir une vue plus personnalisée et plus pertinente des données. Le centre de surveillance, ainsi que les tableaux de bord et les rapports, ont été améliorés avec de nouvelles icônes d’information sur les applications pour les adresses IP externes et mettent désormais en évidence les adresses IP refusées dans les listes noires ADS de Flowmon.

– Précision et fiabilité des rapports d’événements : Flowmon propose désormais un reporting d’événements flexible avec des messages Syslog via le protocole de contrôle de transmission (TCP). Cette amélioration permet de fournir des rapports d’événements ciblés et fiables correspondants aux adresses IP désignées, ce qui accélère le temps de traitement et de saisie des données et l’identification des problèmes.

