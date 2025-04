Progress intégre de nouvelles fonctionnalités d’IA dans Progress ShareFile

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Progress intégre de nouvelles fonctionnalités d’IA dans Progress ShareFile - une plateforme SaaS native pour la collaboration documentaire. Conçues pour améliorer l’efficacité et renforcer la sécurité des données, ces fonctionnalités permettent aux entreprises d’optimiser leurs flux de travail et de gagner en productivité, permettant ainsi aux équipes existantes d’accomplir davantage.

La plateforme ShareFile utilise l’IA pour des fonctionnalités puissantes et spécifiques, dynamisant les flux de travail existants basés sur des documents et offrant des résultats commerciaux tangibles. Alors que de nombreuses entreprises craignent que l’IA ne nuise aux relations humaines, ShareFile adopte une approche centrée sur le client : elle automatise les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée afin que les équipes puissent se concentrer sur l’essentiel : établir des relations clients enrichissantes. ShareFile permet à ses utilisateurs de collecter des documents près de 3,5 fois plus vite et d’extraire les informations nécessaires jusqu’à 96 % plus rapidement.

Les nouveaux avantages de l’IA permettent de :

• Minimiser les fuites de données accidentelles : Grâce à la recommandation de partage sécurisé, les entreprises peuvent standardiser leurs pratiques de sécurité des données en automatisant des paramètres de partage plus sûrs. Cette fonctionnalité permet aux employés de protéger facilement les informations sensibles lors de l’envoi et du partage de fichiers, grâce à leurs données personnelles identifiables (IPI).

• Accélérer l’analyse des documents : Éliminez les analyses fastidieuses et concentrez-vous sur des tâches plus génératrices de revenus grâce à la synthèse de documents et aux questions-réponses. D’un simple clic, analysez et transformez rapidement des documents volumineux en informations concises, ou via une simple question, grâce à la synthèse de documents et aux questions-réponses. En analysant instantanément les documents volumineux, ces fonctionnalités aident les utilisateurs à extraire les informations clés sans avoir à trier les données superflues, améliorant ainsi leur productivité et leur prise de décision.

• Collecter les documents plus facilement : La génération de listes de demandes de documents utilise l’IA générative (GenAI) pour créer instantanément des listes de demandes de documents prêtes à être envoyées. Cet outil réduit le recours aux processus manuels et aux listes Excel, permettant aux utilisateurs de générer, de standardiser et de faire évoluer efficacement leurs flux de collecte de documents jusqu’à 3,5 fois plus rapidement.

La plateforme ShareFile exploite l’IA pour optimiser l’efficacité du front-office grâce à l’automatisation et à des modèles qui rationalisent et sécurisent les flux de documents, tout en les intégrant profondément aux processus métier pour un impact durable.