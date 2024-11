Progress dévoile la prise en charge native de Next.js dans Sitefinity

novembre 2024 par Marc Jacob

Progress annonce de nouvelles fonctionnalités puissantes et des améliorations dans la dernière version de Progress® Sitefinity®. Avec cette version, Sitefinity introduit la prise en charge native de Next.js, un framework React, permettant aux entreprises de tirer parti de l’un des frameworks frontend à la croissance la plus rapide et qui permet aux développeurs de créer des expériences numériques de pointe.

En offrant aux clients le choix entre les deux principaux frameworks frontend (Next.js et ASP.NET Core), Sitefinity permet aux développeurs Microsoft et JavaScript de sélectionner la meilleure technologie pour les exigences et l’expertise spécifiques de leur projet. Avec la parité des fonctionnalités dans la sélection et la conception des widgets, les modèles et la composition visuelle des pages fournies par l’éditeur breveté indépendant de la technologie de Sitefinity, les utilisateurs professionnels peuvent profiter d’une expérience de gestion de contenu transparente grâce à l’architecture hybride headless.

Racing and Wagering Western Australia a regroupé 12 sites Web en une plate-forme numérique unique utilisant comme frontend Sitefinity avec Next.js.

Les points forts supplémentaires de Sitefinity 15.2 incluent :

• Workflows Low-Code basés sur Gen AI : ajoutez des fonctions personnalisées basées sur Gen AI aux interfaces utilisateur de l’éditeur de contenu via des workflows Low-Code avec Sitefinity Integration Hub et les services Azure OpenAI. Cela permet aux éditeurs d’utiliser facilement des services d’IA externes pour optimiser leur contenu.

• Interface utilisateur (UI) personnalisable pour les utilisateurs professionnels : personnalisez les interfaces des utilisateurs professionnels à l’aide de micro-applications dans Sitefinity SaaS. Ceci pour adapter la plateforme aux processus spécifiques à l’entreprise sans compromettre la mise à niveau continue.

Sitefinity est un CMS d’entreprise basé sur le cloud, alimenté par l’IA, qui offre une gestion intuitive du contenu, une composition d’expériences, une personnalisation et des options étendues d’intégration de système pour permettre la diffusion de contenu multicanal. Avec l’ajout de la prise en charge de Next.js, Sitefinity SaaS est le premier CMS SaaS du secteur à proposer un hébergement frontend multi-technologique intégré pour un développement flexible. Ceci en plus de prendre en charge la mise à niveau et les personnalisations back-end. Les entreprises peuvent désormais créer des expériences numériques sur un CMS qui prend en charge la croissance future sans compromettre les exigences commerciales.

En tant que pierre angulaire du portefeuille Progress Digital Experience (DX), Sitefinity propose, aux grandes entreprises et aux entreprises de taille moyenne, les outils d’expérience numérique adaptés pour améliorer l’efficacité et accélérer la rentabilisation de leurs initiatives numériques.

Sitefinity 15.2 est disponible aujourd’hui.