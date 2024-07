Progress améliore les capacités de son WAF

juillet 2024 par Marc Jacob

Progress annonce de nouvelles et puissantes améliorations dans la dernière version de Progress LoadMaster 360, sa plate-forme de livraison d’applications unifiée basée sur le cloud. Ces améliorations aident les entreprises à protéger leurs applications Web contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et à offrir aux clients une expérience applicative optimale.

Avec cette nouvelle version, Progress propose à ses clients une offre améliorée de pare-feu d’application Web (WAF) qui fournit des informations de sécurité améliorées, minimise le temps requis pour la configuration et le réglage du WAF et identifie facilement les faux positifs dans le trafic légitime d’applications. Grâce à son identification de faux positifs et à son réglage des règles intelligents, LoadMaster 360 permet aux clients de sécuriser plus facilement leurs applications.

Les applications Web constituent des cibles attrayantes pour les acteurs malveillants qui cherchent à exploiter les vulnérabilités et à obtenir un accès non autorisé à des informations sensibles. L’activation de tous les filtres WAF basés sur l’Open Worldwide Application Security Project (OWASP) peut bloquer par inadvertance des utilisateurs légitimes et avoir un impact sur les performances des applications, mais la désactivation des mêmes filtres sans un examen attentif peut rendre les applications vulnérables aux attaques. LoadMaster 360 aide les clients à trouver le bon équilibre entre les deux extrêmes en fournissant une configuration et un réglage WAF précis basés sur une analyse intelligente du trafic.

Identifier les attaques à partir de faux positifs est un défi et un effort fastidieux, en particulier pour les non-experts en sécurité. Ayant accès aux données détaillées dans LoadMaster 360, ils peuvent configurer et personnaliser plus facilement la technologie LoadMaster WAF et identifier rapidement un problème de sécurité potentiel lorsqu’il se produit. Grâce à une puissante combinaison d’équilibrage de charge, de protection WAF, de surveillance et de réglage, les utilisateurs de LoadMaster 360 peuvent prendre le contrôle de la livraison de leurs applications et contribuer à offrir une expérience de performances applicatives optimales aux utilisateurs finaux.

LoadMaster 360 fournit aux entreprises de toutes tailles les contrôles et les informations nécessaires pour maintenir des performances applicatives optimisées et pour offrir la meilleure expérience applicative possible aux utilisateurs. En tant que service cloud, LoadMaster 360 fournit une interface unique pour gérer les performances, la sécurité et la configuration de la livraison des applications en relation avec les charges de travail LoadMaster.

La dernière version de LoadMaster 360 est disponible aujourd’hui.