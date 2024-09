Progress acquiert ShareFile

septembre 2024 par Marc Jacob

Progress a conclu un accord définitif pour acquérir ShareFile, une entité commerciale de Cloud Software Group, Inc. ShareFile propose des solutions de collaboration SaaS natives centrées sur les documents et alimentées par l’IA. L’entreprise se concentre sur des segments industriels tels que les services commerciaux et professionnels, les services financiers, les soins de santé et la construction.

Les solutions Progress permettent aux entreprises de développer, de déployer et de gérer des applications et des expériences responsables basées sur l’IA. Une fois la transaction finalisée, ShareFile ajoutera à ses capacités une collaboration SaaS native et centrée sur les documents, des workflows alimentés par l’IA, un portail client, la synchronisation et le partage de fichiers sécurisés, ainsi que la signature électronique.

L’acquisition de ShareFile s’inscrit dans la stratégie de croissance globale de Progress. Progress maintient sa rigueur financière tout en cherchant à acquérir des entreprises solides bénéficiant de produits qui complètent son portefeuille de logiciels existant, comprennent une base de clients avec de forts taux de rétention, de solides revenus récurrents, et qui s’alignent sur sa culture d’entreprise. ShareFile devrait permettre à Progress de réaliser un chiffre d’affaires annuel de plus de 240 millions de dollars et de servir plus de 86 000 clients.

Sous réserve du respect des termes et conditions énoncés dans l’accord définitif, Progress devrait acquérir ShareFile pour 875 millions de dollars, payé avec une combinaison de liquidités et de facilité de crédit renouvelable existante de Progress. L’acquisition devrait être finalisée au cours de l’exercice fiscal de Progress, se terminant le 30 novembre 2024, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires et du respect des autres conditions de clôture habituelles énoncées dans l’accord définitif.