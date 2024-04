Prodware signe un partenariat avec le groupe inherent

avril 2024 par Marc Jacob

Phast poursuit sa stratégie « One market, One brand » en recentrant Prodware autour des Business Applications et des métiers associés de la Data/IA/BI/Low Code No Code, du Cloud public, des Infrastructures On Premise, ainsi que des services de Sécurité IT. C’est pour sa proposition de valeur incomparable sur le marché, associant les expertises cloud, connectivité et cybersécurité, que Prodware a choisi de confier ses activités de Cloud Privé et de Télécommunications à adista.

Les clients de Prodware et d’adista vont bénéficier d’un portefeuille de solutions étendues et expertes, délivrées par des partenaires capables de s’engager à leurs côtés et de répondre à leurs enjeux actuels et futurs. Tous les clients de Prodware se verront proposer les solutions de Cloud Privé et Télécommunications d’adista. De la même manière, les clients d’adista, et par extension des autres entités du groupe inherent, pourront bénéficier des solutions de Prodware.

En combinant ses savoir-faire réseau, cloud et sécurité, adista accompagne ses clients dans leurs projets IT critiques et structurants. Avec 14 datacenters interconnectés et 40 bureaux répartis sur tout le territoire, adista propose le meilleur de l’innovation en proximité et une réponse sur-mesure aux enjeux IT de ses clients. adista est une marque du groupe inherent, 1er opérateur alternatif cloud, connectivité et cybersécurité en France.