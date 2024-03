Privacy Ref et Exterro proposent des solutions novatrices en matière de conformité et de confidentialité des données

mars 2024 par Marc Jacob

Exterro et Privacy Ref ont annoncé un partenariat stratégique visant à fournir aux entreprises des solutions s en matière de conformité et de confidentialité des données. À une époque où la conformité et la confidentialité des données sont primordiales, cette collaboration permettra aux organisations de se frayer facilement un chemin dans le paysage complexe de la protection des données, en combinant les connaissances approfondies de Privacy Ref en matière de réglementation sur la protection de la vie privée et les solutions logicielles innovantes d’Exterro. De cette collaboration résulte un ensemble complet de technologies et de services spécialisés visant à élaborer, contrôler et maintenir un programme de protection de la vie privée valable et de minimiser les risques liés aux données.

La plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro s’appuie sur l’automatisation, l’optimisation des flux de travail et l’IA responsable pour conférer aux équipes internes un contrôle granulaire sur la conformité en matière de confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité et la gouvernance de l’information. Alimentée par une connaissance approfondie des données dérivée de son logiciel intelligent de découverte de données (Data Discovery), la suite complète de confidentialité et de gouvernance des données d’Exterro aide les entreprises à simplifier, optimiser et automatiser les processus de confidentialité et de gouvernance des données, afin de satisfaire aux exigences réglementaires mondiales et de minimiser les risques liés aux données.

Privacy Ref est le principal prestataire de services-conseils en matière de confidentialité et le premier partenaire formateur officiel de l’Association internationale des professionnels de la protection de la vie privée (International Association of Privacy Professionals in North America) en Amérique du Nord. Le cabinet s’attache à aligner les pratiques en matière de protection de la vie privée sur les objectifs organisationnels et opérationnels de ses clients. Ses principaux services comprennent la conception, l’exécution, l’évaluation et l’examen de programmes de confidentialité des données, la formation et la sensibilisation à la protection de la vie privée, ainsi que les services-conseils.

L’équipe d’experts chevronnés de Privacy Ref met à profit ses connaissances et son expérience pratique pour aider les entreprises de toutes tailles à protéger leurs données et à se conformer à la législation sur la protection de la vie privée. L’équipe dirigeante est composée de collaborateurs certifiés « Fellows of Information Privacy » reconnus par l’International Association of Privacy Professionals et d’experts certifiés « Information Privacy Professionals » dans les domaines de la vie privée et du droit public aux États-Unis (CIPP/US), du droit européen (CIPP/E), du droit canadien (CIPP/C), des pratiques informatiques (CIPT) et de la gestion des programmes de protection de la vie privée (CIPM).