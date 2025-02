Primark adopte une infrastructure cloud avec Broadcom

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans un secteur de la mode en constante évolution, où l’agilité et l’innovation sont cruciales pour capter les tendances mondiales et répondre aux exigences d’un marché omnicanal, Primark, le géant irlandais du prêt-à-porter à bas prix, se distingue par sa capacité à anticiper et s’adapter. En pleine expansion, l’entreprise prévoit d’augmenter de plus de 20 % le nombre de ses magasins d’ici 2026, un objectif ambitieux qui exige une infrastructure informatique évolutive et réactive pour soutenir une croissance rapide et des opérations à grande échelle.

La concurrence acharnée entre points de vente physiques et plateformes en ligne impose aux retailers de disposer d’infrastructures IT ultra-réactives. La gestion en temps réel des stocks et le fonctionnement ininterrompu des terminaux de paiement sont désormais des impératifs. Dans ce contexte, Primark anticipe l’ouverture de 530 magasins d’ici 2026 et se doit d’optimiser son agilité opérationnelle tout en réduisant son empreinte physique en centres de données.

Pour relever ces défis, Primark a opté pour une stratégie cloud-first basée sur VMware Cloud Foundation et Azure VMware Solution. En collaboration avec Triangle Technology Services – récemment primé pour sa transformation des environnements VMware – l’enseigne a consolidé ses infrastructures en migrant quatre centres de données vers deux data centers privés, tout en déployant un environnement VCF dans le cloud Azure. Cette architecture hybride permet aujourd’hui de déplacer, de manière transparente, des applications critiques entre les environnements privés et publics.

Les résultats sont probants :

Agilité et évolutivité : Plus de 50 machines virtuelles déjà déployées dans le cloud, avec une capacité d’extension rapide au gré des besoins.

Fiabilité et performance : Amélioration de 100 % des indicateurs de stabilité lors des pics de trading, avec zéro panne en six mois.

Optimisation des coûts et sécurité renforcée : Migration réussie des charges de travail tout en maintenant un profil de sécurité strict, et passage d’un modèle de licence perpétuelle à une offre par abonnement.

« L’innovation se trouve dans notre manière de gérer notre entreprise », souligne Stephen Byrne, responsable de l’infrastructure globale chez Primark. « Grâce à une automatisation avancée et un reporting prédictif en temps réel, l’enseigne dispose désormais d’une infrastructure IT à la hauteur de ses ambitions de croissance. »