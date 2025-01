Prévisions techniques pour 2025

janvier 2025 par Chrystal Taylor, Évangéliste technologique et responsable du marketing produits, SolarWinds

L’année 2025 va être caractérisée par l’adoption croissante d’infrastructures informatiques diversifiées. La question pour les entreprises n’est plus de choisir des infrastructures uniquement sur site, dans le cloud ou SaaS, mais de trouver un équilibre entre ces plateformes pour optimiser l’efficacité et mieux gérer les coûts. Nous avons utilisé ces technologies pendant suffisamment de temps pour savoir ce qui fonctionne et dans quel environnement, et nous avons appris à les budgétiser plus intelligemment.

L’IA et l’apprentissage automatique deviennent des outils indispensables en informatique, car ils aident les équipes à établir un lien entre les systèmes et les données. Qu’elle automatise les corrélations, analyse la cause première des problèmes ou identifie les anomalies saisonnières, l’IA se charge des tâches les plus difficiles qui étaient autrefois manuelles. Ce n’est pas l’idéal, mais cela fait toute la différence en termes de résolution rapide et efficace des problèmes.

Nous constatons également que l’IA est de plus en plus intégrée aux outils de surveillance et d’observabilité notamment, ainsi qu’aux systèmes d’intervention en présence d’incidents. Elle peut, par exemple, extraire des données de solutions d’observabilité et générer des résumés concis et clairs pour faire gagner du temps aux techniciens en leur évitant d’avoir à passer au crible des données brutes. L’IA générative aide également à suggérer des mesures d’intervention et même à prévoir les besoins en capacité, notamment quand le stockage arrive à saturation, pour assurer le fonctionnement ininterrompu de tous les systèmes informatiques.

Il faudra bien évidemment former les collaborateurs à ces nouvelles technologies. Comme c’est le cas avec toute nouvelle technologie, et notamment les chaînes de production à leur tout début, il faut s’adapter et développer ses compétences. Ce sont les personnes qui prennent le temps de comprendre l’IA et de trouver les moyens de l’exploiter au mieux qui vont prospérer. L’ingénierie des invites est déjà considérée comme une compétence prisée, et au fur et à mesure que l’IA évolue, nous allons devoir continuer à améliorer nos méthodes en matière de gestion des données et d’application des nouvelles réglementations.

L’IA ne supprime pas des emplois, elle en change la nature. En 2025, des opportunités infinies attendent ceux qui sont prêts à adopter le changement.

Les outils de surveillance traditionnels ne sont plus suffisamment performants. La transition vers l’observabilité est bien engagée, et nous constatons également une forte baisse des applications développées en interne. Les outils open source sont si perfectionnés et désormais si faciles à obtenir qu’on peut rarement justifier le temps et les ressources investis pour créer des solutions en interne et en assurer la maintenance. À cela s’ajoute le fait que l’on s’attend de plus en plus à ce que les professionnels informatiques assument des rôles supplémentaires, et il est évident que les outils que nous utilisons doivent nous aider à combler les lacunes et à développer nos compétences.

Une des difficultés les plus évidentes à résoudre est la nécessité de réglementer l’IA au niveau organisationnel. L’IA est désormais adoptée à grande échelle et pas uniquement par les techniciens. Les entreprises doivent donc bénéficier de recommandations claires pour pouvoir protéger leurs équipes et leur posture en matière de sécurité. L’IA présente actuellement un autre défi pour les entreprises, car elles vont devoir libérer le temps et les ressources nécessaires aux employés pour suivre des formations continues. Si nous demandons à ces derniers d’assumer des tâches supplémentaires, nous devons leur donner les moyens d’en être capables.

Si les entreprises n’utilisent pas déjà l’IA générative, elles doivent s’attendre à ce qu’elle fasse partie intégrante des opérations quotidiennes. Que ces outils soient utilisés pour le marketing, le codage ou à toute autre fin, toutes les entreprises s’efforcent de les implémenter pour alléger la charge de travail de leurs équipes. On ne se pose plus la question de savoir « si » on va les utiliser, mais « quand ».