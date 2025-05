Prévention des risques de dysfonctionnement électrique : 3 cas d’usage stratégiques

mai 2025 par Christophe POTTIER chez HDSN

La prévention des risques électriques se positionne comme un sujet stratégique pour nombre d’entreprises. Pour autant, certains secteurs sont beaucoup plus exposés que d’autres et nécessitent de repenser leurs dispositifs traditionnels. C’est précisément dans ce contexte que le sujet de la prédictibilité représente une formidable opportunité de se doter de système performant au service de la protection de l’environnement de production et de la détection précoce de risques affectant les armoires électriques. Voici trois cas d’usages précis qui nécessitent de prendre toutes les précautions nécessaires : industrie, secteur maritime et datacenters.