Prévenir le risque incendie dans le secteur maritime : un projet central

septembre 2024 par Xavier Leduc chez HDSN

Le secteur maritime se positionne comme stratégique au sein de notre économie. Dans ce contexte, chaque jour des milliers de navires traversent le globe, chargés de marchandises ou de passagers. Véritables industries et villes flottantes, ces navires de toutes tailles sont exposés à de très nombreux risques parmi lesquels figure dans le top 3 le risque incendie qui peut rapidement avoir des conséquences désastreuses : explosions, arrêt des navires, défaut de manœuvrabilité, échouage, risque pour les infrastructures portuaires. C’est précisément sur le risque incendie d’origine électrique qu’il convient de nous arrêter et de dresser un état des lieux de la situation.

Un risque connu, mais encore trop peu souvent traité avec efficacité

Si le risque d’incendie électrique est bien identifié dans l’industrie maritime, on constate pour autant que ce dernier est traité de manière curative au travers de systèmes d’extinction qui arrivent souvent trop tard et ne permettent pas toujours d’éviter un incident. Comme nous l’avons précisé plus haut, les conséquences sont alors désastreuses. Elles auraient pourtant pu être évitées en optant pour une approche prédictive. En effet, en étudiant les dysfonctionnements à l’origine des incendies et pertes de manœuvrabilité, il apparait souvent que ces derniers sont liés à des problèmes électriques.

Positionner la proactivité au centre de sa politique de prévention du risque électrique

Si les systèmes de réaction aux incendies sont essentiels, ils ne peuvent en aucun cas être suffisants, faute de faire courir un risque important aux navires. C’est précisément sur ce point que la démarche de prédiction technologique prend tout son sens et permet, en amont des débuts d’incendie, d’identifier rapidement des signaux faibles ou comportements anormaux des systèmes électriques embarqués dans les navires. Il ne s’agit plus de réagir à un danger après mais d’agir afin d’éliminer le risque. Ce changement de gouvernance est un sujet d’importance vitale qui est aujourd’hui de plus en plus exploré par nombre d’armateurs et gestionnaires de flottes maritimes (que ce soit pour des transports de marchandises ou de passagers). Mais concrètement, comment faire pour mener à bien un tel projet ?

S’appuyer sur des dispositifs industriels dédiés à l’industrie maritime

Répondant à des codes particuliers, l’industrie maritime est un secteur complexe où les installations techniques à bord sont mises à rude épreuve : environnement humide, salé, chaleur , et bien sûr les vibrations… Tous ces éléments sont autant de points qui complexifient la mise en œuvre de dispositifs traditionnels. Il convient donc de s’appuyer sur des technologies pensées et conçues pour supporter de telles contraintes. À titre d’exemple, des solutions embarquées et tropicalisées permettent d’accéder à une série d’informations et d’alertes pour ne pas subir de pannes et incendies électriques en couplant simultanément des approches proactives et prédictives.

Il est donc stratégique pour les professionnels de l’industrie maritime de faire évoluer leur gouvernance de gestion des risques pour préserver l’intégrité de leurs flottes et ne pas être confrontés à des dommages incontrôlables.