Près de la moitié des Millennials partagent les nouvelles les concernant sur des communautés en ligne avant d’en informer leurs proches

En quête de likes : qu’est-ce qui explique le besoin de validation instantané de la Gen Y en ligne ?

« Les êtres humains ont un besoin inné de lien et de validation sociale » remarque Ruth Guest, spécialiste des phénomènes psychologiques liés au numérique. « Avec nos téléphones toujours en poche, l’afflux continu de likes, de commentaires et de partage nous offre une validation sociale quasi instantanée. Ce n’est donc pas un hasard si les Millennials investissent les réseaux sociaux. Il ne s’agit pas simplement d’une plateforme pour s’exprimer, mais aussi d’une source primaire de validation. »

« Cette tendance est amplifiée par la croyance largement répandue selon laquelle, tous les utilisateurs des réseaux sociaux sélectionnent soigneusement ce qu’ils partagent, pour paraître socialement désirables. Il existe un réel danger à cela. Lorsque la plupart des utilisateurs proposent une version policée et idéalisée d’eux-mêmes sur la toile, nous commençons à perdre nos repères envers ce qui compte réellement : les expériences humaines tangibles. Bien qu’un post soigneusement conçu en ligne puisse rapidement accumuler des réactions positives, cela peut brouiller les pistes face à la réalité plus trouble des relations humaines. »

En France, les réseaux sociaux semblent avoir bouleversé les modes de sociabilité, les Millenials du pays ayant déclaré posséder 17 amitiés solides construites en ligne, contre 11 en personne. Cette tendance est à contre-courant de la moyenne européenne, où les relations hors ligne continuent de primer. Ces résultats laissent sous-entendre que les plateformes en ligne leur offrent un espace de choix pour conserver du lien social et satisfaire leur besoin immédiat de validation.

Les partages excessifs sur les réseaux sociaux alimentent les menaces contre la vie privée

L’étude souligne également que 56 % des Français sont à l’aise avec le fait de partager des informations sensibles et personnelles en ligne, augmentant ainsi leur exposition face aux menaces. « Le partage excessif (oversharing) d’informations personnelles en ligne peut rendre les individus d’autant plus sujets à l’usurpation d’identité, aux attaques de phishing et aux escroqueries utilisant l’ingénierie sociale », déclare Marc Rivero, Lead Security Researcher de l’équipe Global Research and Analysis (GReAT) de Kaspersky. « Le partage de détails personnels en ligne, comme la géolocalisation, le statut relationnel et les habitudes quotidiennes peuvent être des terreaux fertiles pour affiner des escroqueries et favoriser un traçage des individus. Par ailleurs, l’empreinte numérique existe sur le temps long, ce qui implique que de vieux messages, même ceux partagés dans des groupes dits “privés” peuvent refaire surface de façon à ce qu’ils aient un impact sur la sécurité des personnes concernées. »

Au vu des risques encourus, la responsabilité des Millenials vis-à-vis de la sécurité en ligne les dépassent, d’autant que 67 % des personnes interrogées se considèrent comme les personnes les plus compétentes de leur foyer en matière de numérique. Ils sont d’ailleurs 88% à gérer ou assister les autres dans leurs activités en ligne, faisant d’eux les garants de la sécurité en ligne de leur foyer.

Pour aider les internautes de Génération Y et les autres à limiter les risques liés aux échanges en ligne, Kaspersky fournit quelques conseils :

• Vérifiez les identités : faites des recherches par image, vérifiez les profils et sollicitez des appels vidéo pour confirmer que la personne avec laquelle vous échangez correspond bien à sa photo.

• Recoupez les informations : vérifiez que les informations partagées en ligne sont étayées par des sources fiables afin d’éviter de propager des informations erronées.

• Gérez vos informations personnelles : limitez ce qui peut être vu et partagé. Soyez prudent quant à ce qui est partagé en ligne et réglez les paramètres de confidentialité pour limiter l’accès à vos données sensibles. Utilisez un outil de vérification de la confidentialité en ligne pour vous aider dans cette tâche.

• Soyez prudent avec la géolocalisation : la publication de lieux spécifiques fréquemment visités peut involontairement révéler des schémas de déplacement. Lorsque vous utilisez des tags de géolocalisation, optez pour des lieux abstraits ou non spécifiques.

• Soyez attentif aux données d’autrui : lorsque vous partagez des informations concernant d’autres personnes, obtenez toujours leur consentement. Traitez les données personnelles d’autrui avec le même soin et le même respect que les vôtres.

• Restez informé sur les arnaques en ligne les plus courantes et les indicateurs d’alerte. Le blog Kaspersky Daily propose des conseils actualisés.

• Utilisez des mots de passe forts : utilisez une solution de sécurité fiable comme Kaspersky Password Manager pour générer des mots de passe uniques pour chaque compte ; résistez à la tentation de réutiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.

• Installez les mises à jour : maintenez les applications et les logiciels à jour afin de corriger les failles de sécurité et de garantir une sécurité optimale pour tous les appareils. Vous pouvez également utiliser un logiciel antivirus comme Kaspersky Premium pour vous protéger contre les menaces en temps réel, comme les liens malveillants et les usurpations d’identité.