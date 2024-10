Près de la moitié des entreprises industrielles rencontrent des problèmes de réseau tous les mois

octobre 2024 par Kaspersky

Plus d’un tiers des entreprises industrielles sont régulièrement confrontées à des problèmes de réseau, 45 % d’entre elles les rencontrant plusieurs fois par mois, tandis qu’elles seraient seulement 12 % à y être confrontées une fois par an ou moins. Voici les conclusions que soulignent le dernier rapport de Kaspersky sur les défis en matière de sécurité des réseaux et de l’information auxquels sont confrontées les entreprises géo-distribuées.

Les entreprises du secteur industriel opèrent généralement au travers d’une infrastructure répartie géographiquement, avec des usines, des succursales et d’autres installations critiques situées sur différents sites. Cette particularité peut entraîner une série de problèmes tels que des questions logistiques, des barrières de communication, des difficultés à coordonner les opérations, à maintenir des normes de qualité cohérentes et à garantir le respect des réglementations locales.

Outre les défis évoqués ci-dessus, les entreprises sectorielles implantées sur plusieurs sites sont régulièrement confrontées à des problèmes d’infrastructure informatique et de cybersécurité. Selon le rapport Kaspersky intitulé « Managing geographically distributed businesses : challenges and solutions », 49 % des entreprises manufacturières considèrent que la détection et la résolution des incidents de cybersécurité est la tâche la plus ardue à mettre en œuvre. Ses répondants ont également mentionné le contrôle des mesures de sécurité (46%) et le renforcement de la cohésion de la politique de sécurité (42%) comme étant des sources de préoccupation au quotidien*.

Près de 30 % des sondés ont déclaré qu’ils rencontraient régulièrement des problèmes de réseau, notamment des pannes ou des interruptions, des faibles performances des services ainsi que des applications, et une capacité de connexion insuffisante. 38 % d’entre eux ont dû faire face à des problèmes de cet ordre une à trois fois par mois, 28 % tous les deux mois et 7 % toutes les semaines.

Concernant le temps nécessaire pour restaurer le réseau après une panne ou une interruption, la majorité des personnes interrogées (74%) ont déclaré qu’il leur fallait généralement entre 1 et 5 heures, tandis que 15% ont déclaré ne pas avoir besoin de plus d’une heure, et 10% y ont passé une journée de travail complète. Ces temps d’arrêt entraînent d’importants préjudices financiers et réputationnels, et peuvent coûter des milliers de dollars de perte par minute. Il est donc important pour les entreprises de prévenir les éventuelles interruptions de réseau et d’être en mesure de les réparer dans les meilleurs délais le cas échéant.

« Les problèmes de réseau dans les entreprises du secteur industriel entraînent souvent des retards, une baisse des niveaux de production, des pertes financières et des risques pour la réputation. Lorsqu’un réseau tombe en panne, la communication et les activités sont interrompues, les employés perdent l’accès à des informations cruciales, ce qui entraîne une baisse de la productivité, voire une érosion de la confiance des clients. Les entreprises doivent donc protéger leurs opérations pour assurer la continuité de leurs activités. En comprenant les causes potentielles des problèmes de réseau et en mettant en œuvre des mesures stratégiques opportunes, les entreprises peuvent relever ces défis et sécuriser tous leurs processus, » déclare Maxim Kaminsky, responsable du développement commercial (Secure Access Service Edge) chez Kaspersky.

* Cette étude donne un aperçu plus approfondi des défis en matière de sécurité des réseaux et de l’information auxquels sont confrontées les entreprises géo-distribuées et met en lumière les solutions que les organisations emploient pour surmonter ces difficultés. Dans le cadre de cette étude, Kaspersky a interrogé 1 000 répondants de 20 pays : Brésil, Chili, Colombie, Mexique, États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Turquie, Émirats arabes unis, Russie, Singapour, Chine, Japon, Inde, Indonésie, Malaisie.