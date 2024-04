Près de 2 Français sur 3 se disent plus préoccupés par les deepfakes aujourd’hui qu’il y a un an

avril 2024 par McAfee

McAfee dévoile une nouvelle étude s’intéressant à l’impact de l’intelligence artificielle et de l’essor des deepfakes auprès des consommateurs. Les données, issues d’une étude menée début 2024 auprès de 7 000 personnes dans le monde, révèlent que près d’un tiers (38 %) des Français considèrent que l’intelligence artificielle a rendu plus difficile la détection des arnaques en ligne.

Aux États-Unis, à l’approche des présidentielles, près d’un Américain sur 4 (23 %) déclare être récemment tombé sur un deepfake politique. Dans ce contexte, la désinformation et la mésinformation apparaissent comme des préoccupations majeures , comme en témoigne l’incident d’un faux appel téléphonique du président Joe Biden. Interrogés, les Américains témoignent d’une inquiétude croissante : 43 % ont peur de l’influence des deepfakes sur les élections, 37 % craignent une érosion de la confiance du public dans les médias, et 43 % une recrudescence de l’usurpation d’identité de personnalités publiques, politiques ou médiatiques. Un problème qui pourrait se généraliser, notamment avec les élections à venir outre-Atlantique, mais aussi en Europe.

« En cette saison électorale, les deepfakes ne proviennent pas uniquement des opposants politiques. Grâce aux outils disponibles aujourd’hui, chacun est à même de créer du contenu généré par l’IA en quelques heures, qu’il s’agisse d’une voix clonée ou d’une vidéo truquée. La facilité avec laquelle l’IA parvient à manipuler l’audio et des images soulève des questions essentielles sur l’authenticité des contenus que nous consommons, surtout en période électorale. À bien des égards, la démocratie est en jeu cette année avec la sophistication de cette technologie. » déclare Vonny Gamot, Directrice EMEA chez McAfee.

Pour se prémunir des deepfakes et autres contenus de mésinformation et désinformation, les consommateurs peuvent prendre des mesures proactives pour se renseigner sur les dernières formes d’arnaques et s’équiper des dernières technologies de protection. De nos jours, il est important de se questionner sur la source, la réputation et la vraisemblance d’un contenu. Pour aller plus loin, des solutions de protection en ligne s’appuient sur l’IA , à l’image du projet Mockingbird, la technologie de détection des faux sons de McAfee ou de Scam Protection™ qui analyse et bloque les liens dangereux dans les messages textuels.

De plus en plus d’inquiétude liée à la difficulté de discerner le vrai du faux



En France, les consommateurs sont eux aussi de plus en plus confrontés à des contenus générés par l’IA. Un phénomène qui s’accompagne d’une inquiétude grandissante, notamment au sujet des arnaques toujours plus sophistiquées et crédibles.

– Près de 2 Français sur 3 (63 %) affirment être plus préoccupées par les deepfakes qu’elles ne l’étaient il y a un an.

– Près d’un tiers (38 %) des Français juge que l’intelligence artificielle a rendu plus difficile la détection d’arnaques en ligne.

– Au cours des 12 derniers mois, 1 Français sur 3 (34 %) affirme avoir rencontré un contenu deepfake.

– Seuls 19 % des personnes interrogées estiment être capables de distinguer un vrai fichier audio d’un faux généré par IA.

La recrudescence des deepfakes et l’accessibilité des outils d’IA concentrent de nombreuses craintes des consommateurs. Interrogés sur les usages les plus inquiétants des deepfakes, ils sont 39 % de Français à mentionner le cyberharcèlement, 28 % l’influence des élections, 43 % l’usurpation d’identité de personnalités publiques et 61 % la mise en place facilitée d’arnaques sophistiquées.

Assurer sa sécurité et promouvoir l’intégrité de l’information

– Vérifier les sources d’une information avant de la partager. Utilisez des outils de vérification des faits et des sources d’information reconnues pour s’assurer de la véracité des informations que vous souhaitez partager à vos proches.

– Attention aux images déformées. Les images et les vidéos générées par IA ne sont pas toujours parfaites. En y regardant de plus près, il est souvent possible de distinguer le vrai du faux. Par exemple, les œuvres d’art créées par l’IA ajoutent souvent des doigts supplémentaires ou créent des visages relativement flous.

– Être à l’écoute de voix robotiques. La plupart des hommes politiques sont des orateurs experts. Les discours authentiques sont donc susceptibles de paraître professionnels et répétés à l’inverse des voix d’IA qui font souvent des pauses gênantes, coupent les mots ou mettent l’accent au mauvais endroit.

– Faites attention aux contenus à forte charge émotionnelle. Bien que la politique aborde régulièrement des sujets sensibles, il demeure nécessaire de se méfier des articles ou reportages qui génèrent des émotions fortes liées à la colère ou la peine. À l’instar des e-mails d’hameçonnage qui incitent les utilisateurs à agir sans réfléchir, les fausses informations attisent la frénésie pour vous faire changer d’avis.

– Investir dans des outils permettant d’identifier les escroqueries en ligne. Le catalogue de produit McAfee comprend des fonctionnalités de protection innovantes, telles que McAfee Scam Protection™, qui détecte et protège en temps réel contre des menaces et escroqueries jamais vues auparavant – qu’il s’agissent de liens dangereux partagés dans des messages instantanés, des e-mails, des résultats de recherche ou sur les réseaux sociaux. En outre, McAfee a récemment annoncé le lancement prochain d’une technologie de détection de deepfakes, renforçant l’engagement de la marque pour lutter contre les escroqueries en s’aidant de l’IA.