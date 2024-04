Première édition du baromètre Hiscox des Dirigeants de la Tech : une confiance en l’avenir mêlée de craintes face aux menaces qui pèsent sur ce secteur porté par l’innovation technologique

avril 2024 par Patrick LEBRETON

L’assureur spécialiste Hiscox dévoile aujourd’hui les résultats de son baromètre réalisé avec OpinionWay dressant l’état d’esprit des dirigeants d’entreprises de la Tech. Celui-ci révèle que trois décideurs sur quatre sont confiants en l’avenir et sont majoritairement conscients de l’importance de l’innovation technologique afin d’assurer la pérennité de leur activité. Leurs attentes en la matière se cristallisent autour de l’apport de l’IA générative. Pour autant, ces innovations technologiques suscitent un certain nombre de craintes, liées aux risques de black-out ou de cyberattaque en premier lieu. C’est pourquoi les décisionnaires de la Tech souhaitent pouvoir bénéficier d’un appui afin de se prémunir des menaces susceptibles de les impacter. Or, malgré la mise en place de mesures concrètes pour tenter de s’en prémunir, ils sont encore minoritaires à avoir souscrit une assurance appropriée.

Confiants en l’avenir, les décideurs au sein des entreprises de la Tech restent en attente d’accompagnement

Les trois quarts des décisionnaires des TPE/PME et indépendants de la Tech se tournent vers l’avenir avec confiance (76%), ils sont même près d’un tiers (30%) à se montrer très confiants. Pour autant, il subsiste une part non négligeable d’incertitude (39 %), voire de menace potentielle (23%). Ils reconnaissent par conséquent un réel besoin d’accompagnement afin de développer et préserver leur activité et sont près d’une moitié à déplorer un manque de soutien des acteurs publics (47%).

La nécessité d’innovation permanente perçue comme essentielle dans la Tech, en particulier en ce qui concerne les technologies liées à l’IA

Les dirigeants de la Tech ne s’y trompent pas, ils sont une large majorité (90%) à déclarer que la capacité à innover est primordiale pour rester compétitif dans le secteur. Et pour y parvenir, les deux tiers (65%) des décideurs interrogés estiment que c’est avant tout l’IA Générative qui représente une réelle révolution, bien qu’ils soient seulement un sur deux (51%) à estimer que l’usage de cette dernière est véritablement indispensable pour assurer la croissance et la compétitivité de leur entreprise. À ce jour, ils sont la moitié à s’en être emparés (46%), dont 55% n’ont seulement commencé à s’en servir que depuis l’année dernière.

L’engouement manifeste des dirigeants de la Tech pour l’IA générative et son potentiel transformatif s’accompagne d’un certain nombre de réserves.

Face à la recrudescence du risque cyber, les entreprises de la Tech agissent mais sont encore trop peu à souscrire une couverture assurantielle

Dans un environnement hautement concurrentiel et incertain porté par l’innovation et le développement des outils numériques, l’impératif de mieux anticiper les risques cyber et contrer les attaques plus rapidement s’impose. Il faut dire que près de trois entreprises de la Tech sur dix (29%) ont été victimes d’au moins une cyberattaque entre 2020 et 2023, un chiffre qui fait écho au dernier rapport Hiscox sur la gestion des cyber-risques.

Les entreprises de la Tech doivent ainsi faire face à des défis majeurs en matière de sécurité. Le risque de blackout préoccupe autant les répondants que le risque cyber (86 %). Bien que des mesures de protection aient été mises en place, telles que le renforcement des contrôles et des procédures (57 %), des investissements dans le matériel et les logiciels (56 %) et des actions de formation et de sensibilisation des équipes (47%), seulement 37% des dirigeants de la Tech interrogés ont souscrit une assurance couvrant leurs principaux risques. Une illustration de cela, malgré l’impact critique que peuvent avoir les hackers sur la survie de ces acteurs, est que l’assurance contre les cyber-attaques ne constitue qu’une très faible part des assurances vues comme "indispensables". En effet, seuls 4 % des répondants la considèrent comme la couverture la plus importante. Ce qui explique pourquoi la souscription d’assurance cyber risques n’arrive qu’en sixième position des moyens de protection ou de prévention ayant déjà été mis en place.