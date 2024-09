Premier rapport d’avancement sur la Secure Future Initiative de Microsoft

septembre 2024 par Microsoft

Microsoft dévoile le premier rapport revenant sur les progrès de sa Secure Future Initiative (SFI), initiée en novembre 2023, et étendue en mai 2024, pour faire face à l’ampleur, à la vitesse et à la sophistication croissantes des cybermenaces. Cette initiative a vocation à faire évoluer la manière dont Microsoft conçoit, teste et exploite ses solutions et services afin d’atteindre les normes de sécurité les plus élevées possibles.