Pourquoi les applications de fitness peuvent poser des risques pour la vie privée

janvier 2025 par KnowBe4

Obtenir un smoothie gratuit pour faire de l’exercice régulièrement peut sembler une belle récompense, mais qu’en est-il des risques pour la vie privée liés aux applications de fitness ? Des recherches montrent que les applications de santé et de fitness collectent en moyenne 13,8 données personnelles par utilisateur, certaines les vendant à d’autres, comme des compagnies d’assurance ou même des escrocs. Voici ce que vous pouvez faire pour rester en forme et garder vos données en sécurité.

Une application qui connaît ce que vous mangez, où et combien de temps vous vous entraînez chaque jour et vos détails personnels est une mine d’or de données. C’est pourquoi de nombreuses applications de santé et de fitness sont gratuites. Essentiellement, c’est un compromis entre les récompenses de ces programmes et le fait de leur permettre d’accéder à vos données. Ce que vous devez décider, c’est si ce compromis en vaut la peine.

Avantages des applications de fitness

L’avantage le plus évident de faire partie d’un programme de récompenses fitness est qu’il vous motive à faire de l’exercice régulièrement et à atteindre vos objectifs de forme. "Les applications de fitness incitent à adopter un mode de vie sain en offrant des avantages comme des réductions, des remboursements ou des produits gratuits aux participants qui atteignent des objectifs de santé spécifiques," explique Anna Collard, SVP Stratégie de Contenu et Évangéliste chez KnowBe4 Africa.

"Ces avantages peuvent encourager l’exercice régulier, augmenter la motivation et même réduire les coûts de santé pour les utilisateurs en favorisant de meilleures habitudes de vie," dit-elle. "Ces programmes créent également un sentiment de communauté et de responsabilité, aidant les gens à rester sur la bonne voie avec leurs objectifs de bien-être."

Risques pour la vie privée

À mesure que ces programmes de bien-être deviennent de plus en plus populaires, les employeurs, les mutuelles et les assureurs peuvent collecter davantage de vos données biométriques. "La gamme de données collectées sur vous est énorme," commente Collard. "Elle couvre vos détails personnels et vos informations de santé, y compris vos pas quotidiens, votre rythme de sommeil et votre fréquence cardiaque, ainsi que parfois vos habitudes alimentaires et de vie."

Ces données sont précieuses pour les tiers pour plusieurs raisons. "Premièrement, les assureurs pourraient vouloir analyser ces données pour générer des scores de risque, qui visent à prédire les maladies et comportements potentiels des individus." Cela pourrait avoir un impact matériel sur vous financièrement si votre prime d’assurance augmente, par exemple, ou si vous n’êtes plus éligible à certains avantages.

Deuxièmement, les données de santé peuvent également être attrayantes pour les cybercriminels. "Si le programme subit une violation, vos informations sensibles pourraient être divulguées ou utilisées dans des escroqueries," explique Collard. Enfin, les entreprises peuvent utiliser les données de santé pour créer des profils détaillés de leurs utilisateurs. "Cela peut conduire à un marketing très ciblé et parfois invasif ou à la vente de données à des tiers sans consentement clair," dit-elle.

Devriez-vous les utiliser ?

Les risques pour la vie privée peuvent être suffisants pour vous dissuader d’utiliser des applications de fitness. Mais Collard pense que vous devez soigneusement peser les avantages par rapport aux inconvénients potentiels. "Je pense que vous devriez évaluer la valeur des avantages que vous obtenez et s’ils sont suffisamment significatifs pour justifier le partage de vos données de santé."

Elle recommande d’examiner la politique de données de l’application. "Comprenez quelles données ils collectent, comment elles sont utilisées et avec qui elles sont partagées," conseille-t-elle. "Recherchez des termes concernant le partage avec des tiers ou le droit de vendre des données." Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’un des termes, vous pouvez vous désinscrire complètement de l’application ou ne remplir que les champs requis pour rester dans le programme.

Une autre option est de limiter les données que vous partagez. "Certains programmes permettent aux utilisateurs de se désinscrire de certaines pratiques de partage de données," dit Collard. "Connaître ces options peut vous aider à gérer les risques pour la vie privée, tout en profitant du programme."

Enfin, vous devriez considérer les antécédents de l’application. "Toute violation de données passée ou préoccupation concernant la confidentialité du programme devrait être un signal d’alarme," note-t-elle.

Mais tout n’est pas sombre. Les personnes à la recherche d’une nouvelle application de fitness peuvent utiliser des outils comme les divulgations de collecte de données de Google Play pour faire des choix éclairés. "Avec ces informations et en sachant que certaines collectes de données sont optionnelles, les utilisateurs peuvent décider quelles applications installer et contrôler les données qu’ils partagent," conclut-elle.