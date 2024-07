Pour contrer les menaces graves à la sécurité de l’information, Apacer fournit des solutions pour la récupération des systèmes d’entreprise et la sécurité des données

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Avec le développement rapide des applications de l’IA dans divers domaines, les entreprises s’appuient de plus en plus sur les données. Les questions de sécurité de l’information, telles que les mesures pour s’assurer que les données ne sont pas perdues ou utilisées de manière inappropriée, sont devenues cruciales. Apacer comprend parfaitement à quel point les données des entreprises peuvent être irremplaçables. Grâce à l’amélioration continue de sa technologie exclusive de sauvegarde et de restauration au fil des ans, Apacer (8271) s’efforce de répondre aux nombreux besoins générés par diverses applications industrielles.

Cette année, Apacer a lancé la dernière technologie de récupération instantanée CoreRescue et la nouvelle technologie WORM (Write Once, Read Many) pour les systèmes embarqués. Le premier est principalement utilisé avec plusieurs mécanismes de déclenchement pour activer la fonction de récupération d’urgence afin de garantir l’intégrité des données d’origine. Le second protège les données contre l’effacement, la modification ou l’altération, et peut fournir une protection solide pour les données d’entreprise.

Auparavant, lorsque les clients rencontraient des problèmes de système avec des équipements distants, ils devaient attendre l’arrivée des ingénieurs sur site pour s’en occuper. CoreRescue change le paradigme. Le système peut être redémarré automatiquement sur place en quelques étapes simples, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance et les pertes de temps d’arrêt, améliorant considérablement l’efficacité opérationnelle globale d’une entreprise. Étant donné que les entreprises ont des exigences différentes en matière de méthodes de sauvegarde et de restauration des SSD dans différents domaines d’application, la nouvelle technologie CoreRescue peut activer la fonction de récupération après incident via plusieurs mécanismes de déclenchement. Actuellement, la série de produits CoreRescue prend en charge quatre solutions principales : CoreRescue ASR (auto-récupération), CoreRescue Button, CoreRescue USR (auto-récupération USB) et CoreRescue O.O.B. (Hors bande). Les clients peuvent choisir la solution cloud ou locale la plus adaptée à leurs besoins. Quel que soit le choix, le résultat sera un fonctionnement en réseau plus efficace.

La plupart des entreprises ont connu un « écran bleu de la mort » ou le plantage inattendu d’un système d’exploitation en raison d’une surchauffe, d’un endommagement de disque dur, d’une incompatibilité d’application, d’attaques de virus ou d’une autre cause. Dans cette situation, de graves problèmes tels que la perte et l’endommagement des données sont souvent inévitables. Les usines automatisées y sont particulièrement sensibles. Lorsqu’une machine ne peut pas démarrer et fonctionner normalement, cela affectera non seulement la capacité de production globale en réduisant l’efficacité opérationnelle : cela nécessitera également beaucoup de main-d’œuvre et de temps pour la réparation. Dans les cas graves, cela peut même affecter les revenus de l’entreprise et nuire à sa réputation. Mais maintenant, avec les nombreuses solutions de sauvetage cloud ou locales de la série CoreRescue, il n’est plus nécessaire d’attendre que les techniciens de maintenance arrivent sur un site distant. Un administrateur peut rapidement rétablir le fonctionnement normal de la machine dès qu’un problème survient, afin que le système ne s’arrête pas et qu’une ligne de production puisse continuer de fonctionner normalement.

Outre aux problèmes mentionnés ci-dessus, un autre problème courant pour les entreprises est que les pirates volent et falsifient les données. Des attaques de ransomware aux vidéos « deep fake », il y a une énorme crise cachée derrière la manipulation des données, qui a potentiellement des lourdes conséquences pour la société et les entreprises. Consciente de la gravité de ce problème, Apacer a lancé la technologie WORM cette année. Elle permet d’écrire le volume d’un lecteur de manière séquentielle, mais une seule fois. Une fois écrites les données, aucune modification ne peut être apportée. L’objectif principal est d’empêcher que les données ne soient supprimées, modifiées, manipulées ou altérées de manière inappropriée. Cette technologie est actuellement utilisée dans les clés USB et les cartes mémoire de qualité industrielle d’Apacer, et a été installée avec succès dans des machines à voter. À l’avenir, elle fournira une sécurité intégrée pour les domaines financier, fiscal, juridique, médical et des caisses enregistreuses.

Face à des menaces de plus en plus graves pour la sécurité de l’information, l’amélioration des capacités de protection des systèmes et la préparation de plusieurs mesures d’urgence sont deux principes fondamentaux qui permettent aux entreprises de fonctionner de manière stable. À l’avenir, les séries CoreRescue et WORM d’Apacer continueront d’innover en matière de technologie et de prendre en charge de nouveaux modèles en fonction des demandes du marché, dans l’effort de fournir toujours plus de capacité pour la sauvegarde des systèmes d’entreprise et la sécurité des données.