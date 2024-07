Pour 76 % des CTO mondiaux, la précipitation dans l’adoption de l’IA générative pourrait créer des répercussions à long terme sur la planification de l’infrastructure technologique de leur organisation

• 66 % des CTO interrogés estiment que leur infrastructure réseau n’est pas dimensionnée pour intégrer pleinement l’IA générative.

• 70 % craignent que l’utilisation de l’IA générative mette le réseau de leur organisation en risque de cyberattaques ou de violations de données.

Selon l’étude internationale menée par Arlington Research pour Console Connect auprès de 1000 CTO et dirigeants informatiques seniors au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong et à Singapour, plus des trois quarts des dirigeants d’entreprise et des CTO (76 %) sont d’accord pour dire que l’adoption rapide de l’IA générative (Gen AI) aura des répercussions à long terme sur la planification de l’infrastructure technologique de leur organisation.

Les deux tiers des répondants (66 %) ont déclaré que leur infrastructure réseau n’a pas la capacité d’embrasser pleinement l’IA générative — même si beaucoup l’ont déjà intégrée à leur feuille de route (88 %) ; tandis que 76 % pensent que leurs équipes informatiques subissent une pression croissante pour adopter l’IA générative au sein de leur organisation.

Les volumes importants de données supplémentaires associés à l’IA générative et la nécessité de déplacer ces données vers et entre les clouds privés et publics créent dès à présent des coûts conséquents et génèrent une complexité accrue pour les réseaux d’entreprise. Alors que les entreprises construisent des architectures hybrides et multi-cloud pour fournir et soutenir l’IA générative, elles doivent dès lors réexaminer la manière dont elles accèdent au cloud.

Les résultats de cette étude soulignent une prise de conscience croissante parmi les dirigeants de l’industrie concernant les potentielles répercussions à long terme de l’adoption de l’IA générative sans planification stratégique.

« Le développement rapide de l’IA générative crée une demande mondiale inédite en ressources réseau », déclare Lionel Rayon, VP, Partenariats Technologiques, Console Connect. « À mesure que les CTO et les dirigeants informatiques adoptent des outils d’IA générative au sein de leur organisation, ils doivent envisager les implications à court et long terme liées au déplacement de volumes plus importants de données sensibles vers et entre les clouds privés et publics. »

La sécurité est également une préoccupation majeure concernant l’adoption de l’IA générative. Plus de sept répondants sur dix (70 %) craignent que l’utilisation de l’IA générative mette le réseau de leur organisation en risque de cyberattaques ou de violations de données — un chiffre qui atteint 90 % en Australie. Les risques de cybersécurité et le manque de compétences/expertise informatiques pour les soutenir sont considérés comme les principaux obstacles à l’adoption de l’IA générative dans leurs organisations.

« Les résultats de cette étude démontrent que lorsqu’il s’agit de déployer des applications d’IA critiques, les entreprises sont de plus en plus préoccupées par la nécessité d’être connectées en toute sécurité. L’Internet public n’est plus adapté pour gérer bon nombre de ces applications et charges de travail. L’automatisation et le passage au Network-as-a-Service présentent un moyen pour les entreprises de se détacher de l’infrastructure réseau traditionnelle et de l’Internet public, et d’utiliser à la place des connexions réseau privées, sécurisées et automatisées vers le cloud qui peuvent être adaptées dynamiquement pour répondre aux besoins de l’IA générative », ajoute Lionel Rayon.