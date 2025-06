PoliCloud lève 7,5 millions d’euros

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

PoliCloud, fournisseur d’infrastructures cloud souveraines de nouvelle génération, annonce une levée de fonds de 7,5 millions d’euros pour accélérer son développement en France et à l’international. Ce premier tour de table est mené par Global Ventures, un fonds de capital-risque de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), avec la participation d’Inria (via sa filiale Inria Participations), OneRagTime, Mi8 et plusieurs business angels.

PoliCloud développe une infrastructure cloud distribuée, conçue pour répondre aux enjeux de souveraineté, d’efficacité énergétique et de résilience. Sa solution s’appuie sur une architecture hybride combinant des micro-centres de données propriétaires avec les capacités logicielles de Hivenet, leader global du cloud distribué. Cette approche permet d’éviter les inconvénients du modèle hyperscaler traditionnel en favorisant une puissance de calcul localisée, mutualisée et optimisée.

Fondée par l’entrepreneur David Gurlé, PoliCloud se positionne sur le marché du cloud estimé à 800 milliards de dollars en 2025. Ce dernier connaît une croissance annuelle de 20 % portée par l’essor de l’IA. Dans ce contexte, l’entreprise ambitionne de proposer une alternative européenne souveraine aux géants américains du cloud.

L’offre s’adresse aux administrations publiques, entreprises et PME locales, avec une promesse de scalabilité rapide, de flexibilité native et de réduction de l’empreinte énergétique et immobilière. Plus de 1 000 GPU seront déployés d’ici fin 2025, avec un objectif de 20 000 en 2026.

Un ancrage territorial fort

Le modèle de PoliCloud repose sur des partenariats avec les territoires : les municipalités hébergent les nœuds, fournissent électricité et fibre, tandis que collectivités et État soutiennent les projets via des financements ciblés. Lancée en février 2025 lors du World AI Cannes Festival, avec l’appui de cinq villes des Alpes-Maritimes, l’entreprise a déjà vendu 4 unités et projette plus de 6 millions d’euros de revenus d’ici fin 2025.

Un marché porteur et stratégique

La demande mondiale en puissance de calcul explose, poussée par l’adoption massive de l’IA par les PME et les besoins croissants en calcul intensif. Le marché mondial du cloud pourrait atteindre 2000 milliards de dollars d’ici 2030 selon Goldman Sachs Research. Dans ce contexte, PoliCloud répond à une demande croissante de solutions frugales, résilientes et souveraines. Bpifrance identifie d’ailleurs les infrastructures distribuées comme priorité stratégique pour la deep tech française.

Simon Sharp, Associé Principal chez Global Ventures a déclaré :

« Global Ventures est ravi de diriger la levée de fonds d’amorçage de PoliCloud et de travailler à nouveau avec David et sa talentueuse équipe de direction, après les résultats positifs qu’ils ont obtenus avec Hivenet. Nous recherchons des entrepreneurs visionnaires, dont les produits répondent à une demande claire du marché et possèdent un potentiel international - ce qui est le cas de PoliCloud. Leurs centres de données distribués présentent de multiples avantages concurrentiels : ils fournissent des ressources informatiques souveraines de nouvelle génération là où elles sont nécessaires, avec plus de résilience, des performances plus rapides, une plus grande sécurité, tout en étant moins chers à construire et à entretenir. La croissance exponentielle de la demande en IA ainsi que le besoin d’une puissance de calcul fiable et évolutive signifient que l’avenir de l’entreprise est très prometteur. »

Stephanie Hospital, Fondatrice & PDG de OneRagtime, a déclaré :

« En tant qu’investisseur de la première heure et convaincu par la vision de David et de Hivenet, OneRagtime est enthousiaste à l’idée de soutenir PoliCloud. Nous savons combien la technologie Cloud a permis d’ouvrir des perspectives d’innovation, tout en soulevant des enjeux majeurs en matière de coûts, de sécurité et d’impact environnemental. PoliCloud se distingue par sa capacité unique à offrir une puissance de calcul décentralisée, illimitée, abordable, sécurisée et écoresponsable – répondant ainsi à une demande croissante. »

Bruno Sportisse, PDG d’Inria, a déclaré :

"Inria Participations est ravie de devenir un investisseur dans PoliCloud, car il s’agit d’une extension logique du partenariat stratégique existant entre Inria et Hivenet. Inria et PoliCloud partagent la même philosophie d’une voie décentralisée vers le cloud, pour une informatique sécurisée et distribuée, mais où les ressources peuvent aussi être partagées en fonction des besoins. La réalisation de cet objectif est d’une importance stratégique pour la France et sa souveraineté numérique".

Guillaume Dhamelincourt, PDG de Mi8, a déclaré :

« Pour Mi8, investir dans PoliCloud s’est imposé comme une évidence, à un moment où l’essor de l’intelligence artificielle fait exploser les besoins en puissance de calcul. Le large éventail d’usages possibles – des PME aux organismes publics – positionne PoliCloud au cœur d’un marché en pleine expansion. Nous avons une confiance solide dans son potentiel de croissance et dans les perspectives qu’offre cette aventure. »