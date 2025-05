PKI – die drei entscheidenden Überlegungen zur Festlegung der Gültigkeitsdauer von Zertifikaten

Mai 2025 von Jiannis Papadakis, Director of Solutions Engineering bei Keyfactor

Nach wie vor mangelt es vielen Unternehmen an geschulten und erfahrenen PKI-Fachkräften. Die Verwaltung, die Einrichtung, die Prüfung, der Widerruf und die Erneuerung von Zertifikaten, das alles stellt für viele nicht in PKI geschulte IT-Fachkräfte nach wie vor eine echte Herausforderung dar. Schon bei der Festlegung der optimalen Gültigkeitsdauer der einzelnen Zertifikate stoßen viele von ihnen rasch an ihre Grenzen. Dabei ist die Auswahl einer geeigneten Gültigkeitsdauer gar nicht so schwer – wenn man nur weiß, worauf es zu achten gilt.