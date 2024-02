Piratage des données de santé, le commentaire de Pierre Rangdet, COO de Lockself

février 2024 par Pierre Rangdet, COO de Lockself

La CNIL a annoncé ce jour plus de 33 millions de personnes concernées par une fuite de leurs données en France, après l’attaque informatique de deux opérateurs de tiers payant. Avec une hausse massive des attaques cybers, notamment en amont des Jeux Olympiques de Paris, la sécurité des collectivités locales, et des administrations est plus que jamais mise à mal.

Commentant cette actualité, Pierre Rangdet, COO de Lockself, plateforme de cybersécurité française certifiée par l’ANSSI, déclare : « Les attaques visant Viamedis et Almerys sont une nouvelle fois rendu possible par l’accès à des comptes de professionnel de santé, par l’intermédiaire de hackers. En accédant à ces comptes compromis, ils ont ensuite pu mettre en place une fuite de données, avec souvent comme objectif final de soutirer de l’argent aux citoyens, via des techniques répandues de phishing. Il est aujourd’hui primordial qu’un maximum de collaborateurs du privé comme du public fasse évoluer leurs usages vers une plus grande "hygiène IT" et cela passe notamment par l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Il est également important de respecter la politique du « moindre accès » et que chaque utilisateur n’ait accès, avec ses identifiants, qu’aux données qui le concernent directement. Enfin, nous devons continuer à travailler main dans la main avec les structures manipulant des données personnelles quant à l’anonymisation et le chiffrement des données afin de mieux protéger les citoyens.”