Ping Identity nommé leader du CIAM et du passwordless dans deux récents rapports KuppingerCole

juin 2024 par Marc Jacob

Ping Identity est nommé leader mondial dans deux rapports 2024 du KuppingerCole Leadership Compass, notamment sur la gestion de l’identité et de l’accès des clients (CIAM) et sur l’authentification des clients sans mot de passe (passwordless).

Lire le rapport 2024 Leadership Compass de KuppingerCole sur la gestion de l’identité et de l’accès des clients (CIAM)

« Les plateformes combinées de Ping Identity et de ForgeRock se positionnent en tête des solutions CIAM, dont le nombre ne cesse de croître », déclare John Tolbert, Director of Cybersecurity Research et Lead Analyst chez KuppingerCole. « L’offre de Ping Identity est aujourd’hui l’une des plus solides du marché et en fait un choix CIAM pérenne pour toute entreprise, où qu’elle se trouve. »

La plateforme Ping Identity a été reconnue pour ses fonctionnalités de détection des fraudes internes, ses nombreux connecteurs prêts à l’emploi qui peuvent facilement être intégrés dans des workflows utilisant l’orchestration des identités évolutive, l’identité décentralisée et pour son efficacité remarquable dans la gestion des identités et des accès pour les consommateurs et pour le B2B, sans oublier les véhicules connectés, les appareils de soins de santé, les opérateurs de télécommunication et les machines industrielles.

KuppingerCole a également désigné Ping comme leader dans le domaine de l’authentification sans mot de passe des clients. « Le logiciel cloud et les solutions SaaS de Ping Identity sont hautement évolutifs et offrent une flexibilité maximale aux clients en termes de respect des normes et d’innovation pour les cas d’usage les plus pointus », explique Alejando Leal, Research Analyst chez KuppingerCole.