Ping identity - Journée de la gestion des identités

avril 2025 par Patrick Harding, Chief Product Architect chez Ping Identity

« La journée de la gestion des identités prend une toute nouvelle dimension cette année, car les individus et les entreprises se retrouvent non seulement responsables de la gestion des identités humaines, mais aussi de plus en plus chargés de superviser l’IA, à mesure qu’elle assume un rôle d’agent pour le compte des humains. L’impact de l’IA sur l’identité est bien plus important que prévu. C’est pourquoi il est important pour les entreprises et les particuliers de s’assurer que leurs pratiques en termes de sécurité suivent l’évolution rapide des technologies comme l’IA.

Le recours à des approches comme le Zero Trust et les modèles d’identité décentralisés est d’autant plus crucial que le numérique occupe une place de plus en plus prépondérante. Alors que les attaques par l’IA ciblent des référentiels centralisés de données personnelles et cherchent à imiter des utilisateurs de confiance, il est impératif de s’assurer que les données ne sont pas stockées à un seul emplacement vulnérable et que l’identité de chaque utilisateur est vérifiée systématiquement. Face à l’évolution de nos méthodes de travail, il est crucial de sécuriser le personnel, de renforcer la confiance des clients et d’offrir les expériences numériques fluides et sécurisées que chacun mérite. »