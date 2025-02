Pierre-Yves Hentzen, PDG de Stormshield : la protection des données et la souveraineté.

Le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) a récemment partagé la 10ème édition de son baromètre sur l’état de la cybersécurité en entreprise. Commentaire de Pierre-Yves Hentzen, PDG de Stormshield : deux points saillants se dégagent de cette enquête, la protection des données et la souveraineté.

« Les éléments mis en lumière dans le dernier baromètre du CESIN permettent de faire un état des lieux du paysage de la cybersécurité en France en 2024. Si c’est peu dire que les cyber-criminels ont encore été actifs l’année dernière contre les entreprises françaises, c’est dans le détail de l’étude que l’on peut retrouver plusieurs enseignements. Avec une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, le vol de données apparaît en nette augmentation. En effet, 42 % des entreprises ayant constaté une cyberattaque dans les 12 derniers mois ont déclaré avoir subi un vol de données. Face aux conséquences potentielles que sont l’exposition, l’effacement ou l’altération de ces données, il est plus que jamais nécessaire de déployer les solutions adéquates pour les protéger, comme le chiffrement par exemple.

Outre la protection des données, une autre question soulevée par le CESIN est celle de la souveraineté et de la confiance. Un sujet qui préoccupe 52 % des répondants dans la dernière édition du baromètre. Les réglementations nationales et européennes, à l’image de NIS2, poussent les entreprises à privilégier des solutions souveraines et de confiance car face aux menaces d’espionnage ou d’interruption de services, la dépendance à des outils de cybersécurité non-souverains peut engendrer des conséquences souvent graves dans les organisations. Aujourd’hui, la souveraineté et la confiance ne doivent plus être un luxe mais un prérequis pour répondre à des réglementations contraignantes. »