Picus Security annonce son référencement dans la catégorie validation de sécurité continue du Gartner® Market Guide

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Picus Security a référencé dans le Gartner® Market Guide for Adversarial Exposure Validation comme « Representative Vendor » pour ses performances en validation de sécurité continue. Cette catégorie regroupe les technologies contribuant à la validation des vulnérabilités et à l’identification des techniques sur lesquelles se reposent les pirates pour les exploiter. Cette recherche aide les responsables de la sécurité et de la gestion des risques à prendre conscience des principaux cas de figure de la validation de sécurité continue et à mieux s’orienter sur le marché des solutions disponibles.

Cette tranche du marché regroupe la simulation de violations et d’attaques (ou BAS, de l’anglais breach and attack simulation), les tests de pénétration automatisés et les technologies de red teaming, trois catégories auparavant référencées distinctement dans le Gartner® Hype Cycle™ consacré aux opérations de sécurité. D’après Gartner, d’ici « 2027, 40 % des organisations auront formellement adopté des stratégies de validation de sécurité, et la plupart d’entre elles s’appuieront à la fois sur des technologies de validation continue et des prestataires proposant des services packagés pour une question de maturité et de cohérence. »

La plateforme de validation de sécurité développée par Picus permet aux organisations de simuler de réels scénarios d’attaque et intègre une validation automatisée et constante des risques exploitables tout en évaluant l’efficacité des contrôles de sécurité. En calquant les tactiques, techniques et procédures des pirates, les TTP, Picus aide les équipes de sécurité à identifier les vulnérabilités critiques, prioriser les solutions de remédiation et améliorer la situation de sécurité globale sans augmenter le niveau de compétence requis par les équipes en charge de la protection.

Il ressort les constats suivants de la revue effectuée par Picus du Gartner Market Guide for Adversarial Exposure :

Les solutions de validation de sécurité continue aident les organisations à renforcer leurs systèmes de défense, prioriser les vulnérabilités et optimiser leur maturité envers de réelles attaques.

Cette branche du cybermarché évolue rapidement, et regroupe des fournisseurs proposant des fonctionnalités à la fois spécialisées et complètes en réponse aux différentes exigences de la validation de la sécurité.

La technologie de validation continue simplifie le processus et place moins haut la barre des compétences requises pour les besoins des tests offensifs.

Les capacités d’intégration et d’automatisation au sein de ces solutions standardisent les opérations de sécurité, renforcent la collaboration inter-équipes et améliorent la précision et l’efficacité des tests de sécurité.